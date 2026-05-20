وەزیری دارایی: نابێت متمانەی هاووڵاتییان بە سیستەمی بانکیی کوردستان لاواز بکرێت

وەزیری دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، جەختی لە گرنگیی پاراستنی متمانەی هاووڵاتییان بە سیستەمی بانکی کردەوە. هاوکات پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ بەڕێوەبەری نوێی بانکی ناوەندیی هەرێم لە سلێمانی راگەیاند و تیشکی خستە سەر هەنگاوەکانی کاراکردنی "بانکی نیشتمان".

چوارشەممە، 20ـی ئایاری 2026، ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرپەرشتیی کۆبوونەوەیەکی فراوانی کرد کە تێیدا سەرجەم بەڕێوەبەری بانکە حکوومییەکانی پارێزگای سلێمانی و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و راپەڕین ئامادەی بوون.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دارایی، لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا، ئاوات شێخ جەناب پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە کەمال رەئوف کرد وەک بەڕێوەبەری گشتیی بانکی ناوەندیی هەرێم / سلێمانی بە وەکالەت. لەم چوارچێوەیەدا دڵنیایی دا کە وەزارەتەکەی، وەک هەمیشە، پاڵپشتیی تەواوی کارەکانی بانکی ناوەندی لە سلێمانی و سەرجەم بانکەکانی دیکەش دەکات، بە ئامانجی پێشخستنی سیستەمی بانکی و باشترکردنی ئەو خزمەتگوزارییانەی پێشکەش بە مووچەخۆران و هاووڵاتییان دەکرێن.

ئاوات شێخ جەناب، پەیامێکی روونی ئاراستەی ئیدارەی بانکەکان کرد و جەختی لەوە کردەوە کە: "نابێت لە هیچ بارودۆخێکدا بانکەکان متمانەی هاووڵاتییان، سەرمایەداران و خاوەنکاران لەدەست بدەن، چونکە هەر کەسێک خزمەت بە پێشکەوتنی سیستەمی بانکی لە هەرێمی کوردستان بکات، پشتیوانیی تەواوی ئێمەی دەبێت."

تەوەرێکی دیکەی گرنگی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ پرسی دروستکردن و کاراکردنی "بانکی نیشتمان" و کردنەوەی لقەکانی لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان. وەزیری دارایی تیشکی خستە سەر بایەخ و گرنگیی ئەم بانکە نوێیە بۆ داهاتووی هەرێمی کوردستان و رایگەیاند: کە دامەزراندنی ئەم بانکە هەنگاوێکی بنەڕەتییە لە رووی شەفافیەت، پرۆسەی چاکسازی و بەرەوپێشبردنی کۆی سیستەمی دارایی و بانکی.

هەروەها دووپاتی کردەوە، کە وەزارەتەکەی بە هەموو شێوەیەک پشتیوان و هاوکار دەبێت لە سەرپێخستنی ئەم پرۆژە نیشتمانییە ستراتیژییە.