بە فەرمی هەولێر پلەی سێیەمی ئەم وەرزەی مسۆگەر كرد
جەوییە بووە پاڵەوانی خولی ئەستێرەكانی عێراق
یانەی هەولێر پێش دوو گەڕ لە تەواوبوونی خولەكە بە فەرمی پلەی سێیەمی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراقی مسۆگەر كرد، لە لایەكی دیكەیشەوە یانەی قوە جەوییە دوای بردنەوەی لە زەورا بە فەرمی بووە پاڵەوانی خولەكە.
لە گەڕی 36ـەمینی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی هەولێر لە دەرەوەی یاریگەی خۆی لە بەغدا بووە میوانی شورتە.
لە خولەكی 15، مارلین چۆبانۆڤ، بەرگریكاری ئۆزبەكستانی بە مووشەكێك گۆڵی پێشكەوتنی هەولێری لە دژی شورتە كرد.
دواتر لە خولەكی 38 كومەیل سەعدی گۆڵپارێزی هەولێر لێدانێكی پێناڵتی شورتەی گەڕاندەوە و بە تەواوەتی رووحێكی پۆڵایینی بەبەر جەنگاوەرەكانی قەڵاومنارەدا كرد، نیوەی یەكەم بەم تاكە گۆڵە لە بەرژەوەندی هەولێر كۆتایی هات.
لە نیوەی دووەمی یارییەكە بە دیاریكراوی لە خولەكی 67 كریستیان باركۆی ئەرجەنتینی بە قاچی چەپ لەسەر شێوازی لیۆنێل مێسی هاونیشتیمانی گۆڵێكی كوشندەی لە شورتە كرد و یارییەكەش تا كۆتایی بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە بەرژەوەندی هەولێر كۆتایی هات.
هەولێر لە كۆی 36 یاری، 23 سەركەوتن و 6 دۆڕان و 7 یەكسانبوونی هەیە و بە كۆكردنەوەی 76 خاڵ پلەی سێیەمی گرتووە و دەرفەتی بەدەستهێنانی پلەی دووەمیشی هەیە، بە مەرجێك لە دوو یاریی داهاتوو شورتە خاڵ لەدەست بدات.
لە لایەكی دیكەیشەوە، لە كلاسیكۆی عێراق، لە یارییەكی دراماتیكی قوە جەوییە لە دوایین خولەك گۆڵی سەركەوتنی لە دژی زەورا تۆمار كرد و بە فەرمی بووە پاڵەوانی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق.