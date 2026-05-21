قەتەر داوای کردنەوەی گەرووی هورمز و لادانی مینە دەریاییەکان دەکات

عەلیا ئەحمەد بن سەیف ئال سانی، نوێنەری هەمیشەیی قەتەر لە نەتەوە یەکگرتووەکان، جەختی لە پێویستی دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز و پاککردنەوەی لە مینە دەریاییەکان کردەوە، و هۆشداری دا لە لێکەوتەکانی بەردەوامبوونی داخستنی ئەم گەرووە لەسەر ئاسایشی جیهانی و زنجیرەی دابینکردنی وزە و کەلوپەل.

پێنجشەممە 21ـی ئایاری 2026، عەلیا ئەحمەد بن سەیف ئال سانی، نوێنەری هەمیشەیی قەتەر لە نەتەوە یەکگرتووەکان رایگەیاند، داخستنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوە کارێکی مەترسیدارە و پێشێلکردنی روونی یاسا نێودەوڵەتییەکانە، هەروەها هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایشی جیهانی و ئاسایشی خۆراک و وزە.

ئاماژەی بەوە شکرد، جیهان لە ئێستادا رووبەڕووی پێشێلکاری روونی یاسا نێودەوڵەتییەکان و یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی بووەتەوە، لەگەڵ پەرەسەندنی ئاڵەنگارییە مرۆیی و ئابوورییەکان و بەردەوامی ئازاردانی خەڵکی سیڤیل، بەتایبەت ئافرەتان و منداڵان لە ناوچەکانی ململانێی چەکداریدا.

قەتەر جەختی لە پێویستی راگرتنی سەپاندنی باجی نایاسایی بەسەر کەشتییە بازرگانییەکاندا کردەوە و داوای کرد کە ئەو ئاڵۆزییانە تەنها لە رێگەی ئاشتییانەوە چارەسەر بکرێت.

لە کۆتاییدا، قەتەر سوپاس و پشتیوانی خۆی بۆ هەوڵەکانی پاکستان و هەموو ئەو لایەنە نێوەندگیرانە دەربڕی کە کار دەکەن بۆ کۆتاییهێنان بەم تەنگژەیە لە رێگەی گفتوگۆ و رێگا دیپلۆماسییەکانەوە دەکەن.