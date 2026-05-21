مەسرور بارزانی پێشوازیی لە پاڵەوانی کورد نامۆ فازڵ دەکات

پێش کاتژمێرێک

‏سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازیی لە پاڵەوانی کورد نامۆ فازڵ کرد و گوتی: خۆشحاڵ بووم بە بینینی و شانازیی پێوە دەکەین.

پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازیی لە پاڵەوانی کورد نامۆ فازڵ کرد.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس نووسیویەتی: ‏"خۆشحاڵبووم بە بینینی پاڵەوانی کورد کاکە نامۆ فازڵ."

هاوکات دەڵێت: شانازیی بە نامۆ فازڵ دەکەین و بەردەوام دەبین لە هاندان و پشتگیریکردنی.

خۆشحاڵبووم بە بینینی پاڵەوانی کورد کاکە نامۆ فازڵ.



شانازیی پێوە دەکەین و بەردەوام دەبین لە هاندان و پشتگیریکردنی. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 21, 2026

شەوی شەممە 16ـی ئایاری 2026، نامۆ فازڵ، پاڵەوانی كورد لە دوایین بەشداریكردنی لە پاڵەوانێتیی هونەری جەنگی لە ئەمریكا لە شاری لۆس ئانجلس، شكستی بە جەیك بابیانیی ركابەری هێنا.

سەركەوتنە گەورەكەی نامۆ فازڵ لە نێتفلێكس ملیۆنان بینەری هەبوو، بە مانشێتێكی گەورەش نووسرا بوو "نامۆ فازڵ ملی جەیکی گرت، خەریك بوو بیخنكێنێت".

نامۆ فازڵ، كە زۆرجار بە نەوەی سەڵاحەددین ناوی دەبەن، لە هەموو پاڵەوانێتی و شەڕەكان بە ئاڵای كوردستان دەچێتە مەیدان و لە كۆی 10 شەڕ تەنیا یەك شەڕی دۆڕاندووە و، رەنگە لە داهاتوویەكی نزیك دەرفەتی بەشداریكردنی لە پاڵەوانێتییە جیهانییەكانی UFC بۆ بڕەخسێت.

نامۆ فازڵ، دوای سەرکەوتنەکەی لە لێدوانێكدا رایگەیاندبوو، "رووحی شەڕ و جەنگ و خۆڕاگری لە كورد وەرگرتووە و، كورد هەمووی پێشمەرگەیە و لە مردن ناترسێت."