مەسرور بارزانی و سامەڕایی جەخت لە پەرەپێدانی هەماهەنگیی هەولێر و بەغدا دەکەنەوە

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و راوێژکارێکی تایبەتی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ، جەختیان لە چارەکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور کردەوە، هەروەها گفتوگۆیان لە بارەی ئامادەکارییەکانی سەردانی داهاتووی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا کرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ پێنجشەممە 21ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە بەکر سامەڕایی، راوێژکاری تایبەتیی سەرۆکوەزیرانی عێراقی فیدراڵ کرد.

ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە گرنگیی پەرەپێدانیی هەماهەنگیی نێوان هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و فیدراڵ کرا بۆ چارەکردنی کێشەکانی نێوان هەردوولا لە سەر بنەمای دەستوور .

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لە بارەی ئامادەکارییەکانی سەردانی داهاتووی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا کرا.