زەیدی: رێگە نادەین خاک و ئاسمانی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت

عەلی زیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، جارێکی دیکە سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە کرانە سەر وڵاتانی سعوودیە و ئیمارات و ڕایگەیاند، لێژنەیەکی باڵا بۆ لێکۆڵینەوە لە ئەگەری بەکارهێنانی خاکی عێراق لەو هێرشانەدا پێکهێنراوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، عەلی زیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە رایگەیاند "جارێکی دیکە سەرکۆنەی ئەو کارە تاوانکارییانە دەکەین کە کرانە سەر هەردوو وڵاتی سعوودیە و ئیمارات." ئاماژەی بەوەش کرد، لە یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانی، رێنمایی داوە بۆ پێکهێنانی لێژنەیەکی باڵا بە مەبەستی ئاشکراکردنی وردەکاریی و ڕاستییەکانی پشت ئەو هێرشانە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی لەسەر گرنگیی هەماهەنگی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ کردەوە و رایگەیاند "پێویستە لێکۆڵینەوەکەمان بە هاوبەشی بێت لەگەڵ سعوودیە و ئیمارات، بۆ ئەوەی ئاگاداری هەموو بەڵگەکان بین و بزانین ئایا خاکی عێراق لەو هێرشانەدا بەکارهاتووە یان نا."

هەروەها گوتیشی "ئەم هەنگاوە بۆ ئەوەیە تاوەکو تەواوی رێکارە ئەمنی و یاساییەکان بەرانبەر تێوەگلاوان بگرینە بەر."

عەلی زیدی تیشکی خستە سەر هەڵوێستی وڵاتەکەی و گوتی "بە هەموو شێوەیەک رەتیدەکەینەوە خاک و ئاسمانی عێراق بکرێتە شوێنی هێرشکردنە سەر وڵاتانی برا و دۆست."

جەختیشی کردەوە کە حکوومەتەکەی کار دەکات بۆ ئەوەی عێراق ببێتە ناوچەیەکی ئارام بۆ بەیەکگەیشتنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان، نەک سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە.

ئەم راگەیەنراوەی عەلی زەیدی لە کاتێکدایە، لە چەند رۆژی رابردوودا بە درۆن هێرش کرابوویە سەر سعوودیە و ئیمارات، دواتر بەرپرسانی ئەو دوو وڵاتە رایانگەیاندبوو، کە درۆنەکان لە عێراقەوە ئاراستەی وڵاتەکانیان کراون.