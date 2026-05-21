نوێنەرێكی دیكەی كورد لە خولی ئەستێرەكانی عێراق زیاد دەبێت
یانەیەكی شاری كەركووك دوای ئەوەی سەركەوتنێكی مێژوویی تۆمار كرد بۆ وەرزی داهاتوو دەبێتە نوێنەرێكی دیكەی كورد لە خولی ئەستێرەكانی عێراق.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 21 ئایاری 2026، لە گەڕی 37ـی خولی نایابی عێراق، یانەی گازی باكوور لە دەرەوەی یاریگەی خۆی شكستی بە یانەی جۆلانی پێشەنگی خولەكە هێنا و بە رێژەی 99% سەركەوتنی بۆ خولی ئەستێرەكانی عێراق مسۆگەر كردووە، بەمەش گازی باكوور هاوشانی یانەكانی هەولێر، دهۆك و نەورۆز و زاخۆ دەبێتە پێنجەمین نوێنەری كوردستانی لە خولی ئەستێرەكانی عێراق.
لە یارییەكی دراماتیكی، یانەی گازی باكوور لەنێو یاریگەی جۆلان بە ئەنجامی (2 ـ 3) گۆڵ سەركەوتنی تۆمار كرد، لە بەرامبەردا یانە ركابەرەكەی، حدوود بەرامبەر یانەی ئیتیساڵات كەوتە داوای یەكسانبوونەوە و پێشەنگی دووەمی بۆ نوێنەرەكەی شاری كەركووك چۆل كرد.
یانەی گازی باكوور ژمارەی خاڵەكانی لە پلەی دووەمی ریزبەندی گەیاندە 71 خاڵ، لە بەرامبەردا یانەی حدوود 69 خاڵی هەیە و بۆ پلەی سێیەم دابەزی.
رۆژی دووشەممەی داهاتوو گەڕی كۆتایی خولی نایابی عێراق بەڕێوە دەچێت، گازی باكوور لەنێو یاریگەی خۆی میوانداریی حوسێن دەكات، ئەو یانەیە لە ناوەراستی ریزبەندی خولەكە دێت و چارەنووسی یەكلایی بووەتەوە، لە لایەكی دیكەیشەوە یانەی حدوود دەبێتە میوانی حەشدی شەعبی، ئەم یارییە چارەنووسسازە، چونكە حەشدی شەعبی لە ناوچەی سووری دابەزینە، بۆ مانەوە لە خولەكە پێویستی بە بردنەوەیە.