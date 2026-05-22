گرینلاند.. خۆپێشاندان دژی فراوانبوونی هەژموونی دیپلۆماسی ئەمریکا بەڕێوەچوو

لە نووکی پایتەختی گرینلاند، سەدان کەس دژی کردنەوەی کونسوڵخانەی ئەمریکا و زیادبوونی ئارەزووی واشنتۆن بۆ ناوچە ستراتیژییەکانی جەمسەری باکوور رژانە سەر شەقامەکان و داوای رۆیشتنەوەی نێردە دیپلۆماسییەکانی ئەو وڵاتە دەکەن.

دوا بەدوای کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی ئەمریکا لە شاری نووکی پایتەخت، گرینلاند ناڕەزایەتییەکی فراوانی بەخۆیەوە بینی. خۆپێشاندانەکان لە کاتێکدان کە مشتومڕەکان لەسەر زیادبوونی خواست و ئارەزووی واشنتۆن بۆ ئەو دوورگە ستراتیژییەی جەمسەری باکوور گەیشتووەتە ئەوپەڕی.

سەدان خۆپێشاندەر لەبەردەم باڵەخانەی کونسوڵخانەی ئەمریکا کۆبوونەوە و دروشمی "بڕۆنەوە بۆ ئەمریکا"یان بەرزکردەوە. ئەم ناڕەزایەتییە تەنیا یەک رۆژ دوای کۆتاییهاتنی سەردانەکەی جێف لاندری، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ گرینلاند دێت، کە خاکێکی خۆبەڕێوەبەری سەر بە دانیمارکە.

هەنگاوەکانی ئەمریکا لە گرینلاند، بەهۆی پێگە ستراتیژییەکەی و هەبوونی سامانی سروشتی زۆر، مشتومڕێکی سیاسی گەورەی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئافراندووە؛ بە جۆرێک کە ئێستا ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا لەسەر ئەو پرسە لە ناکۆکییەکی بەردەوامدان.