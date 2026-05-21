پارێزگاری موسەننا: گۆڕە بە کۆمەڵەکان بەڵگەی حاشاهەڵنەگری دڕندەیی رژێمی پێشوون

پارێزگاری موسەننا لە میانی پێشوازیکردنی لە کەسوکاری قوربانییانی ئەنفال لە بیابانی سەماوە، گۆڕە بە کۆمەڵەکان بە "بەڵگەی حاشاهەڵنەگری دڕندەیی ڕژێمی پێشوو" وەسف دەکات و جەخت لە قوڵیی پەیوەندیی برایەتی و مێژوویی نێوان پێکهاتەکانی عێراق دەکاتەوە.

پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، موهەننەد عیتابی، پارێزگاری موسەننا، تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند: گۆڕە بە کۆمەڵەکانی بیابانی سەماوە بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر و نەمرن لەسەر ئەو زووڵمەی دەرهەق بە گەلی کورد کراوە.

هەروەها ئاماژەی بە پەرۆشیی خەڵکی پارێزگاکەی دا بۆ پێشوازیکردن لە کەسوکاری ئەنفالکراوان و گوتی: "درود و رەحمەت بۆ گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی عێراق دەنێرین؛ ئەمڕۆ یادی ئەو شەهیدە نەمرانە دەکەینەوە کە رژێمی پێشوو بە شێوازێکی زۆر دڕندانە و دوور لە هەموو بەهایەکی مرۆڤایەتی زیندەبەچاڵی کردن."

پارێزگاری موسەننا لە درێژەی گوتەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە ئەو خەبات و قوربانیدانەی گەلی کورد لەو پارێزگایەدا بۆ هەمیشە بە زیندوویی دەمێنێتەوە.

موهەننەد عیتابی، گوتی: "ئەم گۆڕە بە کۆمەڵانەی پارێزگاکەمان تا ئێستاش وەک هێمایەکی ڕوون و بەڵگەیەکی زیندوو ماونەتەوە بۆ سەلماندنی ئەو تاوانە دڕندانەیەی سەدامی دیکتاتۆر ئەنجامی داون. هێشتا وێنەی ئەو خونچەگوڵانەی منداڵان، ئافرەتان، دایکان، خوشکان و براکانمان لە یادە کە لەو گۆڕانەدا نێژراون."

عیتابی هیوای خواست کەسوکاری قوربانییان بەردەوام بن لە سەردانیکردنی پارێزگاکە و رایگەیاند: "پارێزگای موسەننا هەموو ساڵێک چاوەڕوانی هاتنی ئەو سەدان کەسە دەکات کە بۆ نوێکردنەوەی پەیمان و رێزگرتن لە شەهیدەکانیان روو لەم ناوچەیە دەکەن؛ ئەوان کەسوکاری ئێمەن و لێرە لە نێو ماڵ و کەسوکاری خۆیانن".