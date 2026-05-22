لە سێمێل فێستیڤاڵی بەرهەمە شیرییەکان بەڕێوە دەچێت

لە قەزای سێمێل یەکەمین فێستیڤاڵی بەرهەمە سپیاییەکان (بەرهەمە شیرییەکان) بە بەشداری 100 ئاژەڵدار و جووتیار دەستیپێکرد. لە یەکەم رۆژی فێستیڤاڵەکەدا پێشوازییەکی بێوێنە لە بەرهەمە خۆماڵییەکان کرا و خواستێکی زۆر لەسەر پەنیر و ژاژیی رەسەنی دەڤەرەکە هەبوو، بە جۆرێک تەنیا یەک فرۆشیار توانیویەتی لە یەک رۆژدا زیاتر لە 300 کیلۆگرام لەو بەرهەمانە بفرۆشێت.

سەرەڕای ئەوەی زیاتر لە 23 جۆر لەم بەرهەمانە لە بازاڕدا هەن و زۆربەیان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان هاوردە دەکرێن، بەڵام خواستێکی ئێکجار زۆر لەسەر بەرهەمی ناوخۆ هەبوو، چونکە خاوەن کوالیتییەکی بەرز و تامێکی خۆماڵی رەسەنن.

دژوار شەوکەت قایمقامی قەزای سێمێل بە کوردستان24ی راگەیاند:"ئەم فێستیڤاڵە دەرفەتێکی بازرگانی باش بوو بۆ ئەو برایانەی لێرە بەرهەمەکانیان نمایش کردووە، قەرەباڵخییەکی زۆر هەبوو و خەڵکێکی زۆر سەردانی کردووە. ئەو بەرهەمانەی لێرە نمایش کرابوون، بڕێکی زۆریان لێ فرۆشرا."

ئەحمەد عوبێد جووتیار و فرۆشیار بە کوردستان24ی راگەیاند: "خواستێکی زۆر لەسەر پەنیر و ژاژی هەیە. پەنیر و ژاژی لە زۆر ناوچەی وەک وان، جۆلەمێرگ و گوندەکانی ناو بەروارییان هاتوون. چەندین جۆر پەنیر و ژاژیمان هەیە، وەک ژاژیی پێست و چەندین جۆری دیکە کە کوالیتییان زۆر باشە و تامێکی خۆشیان هەیە، خەڵکێکی زۆر بە تاسەوە دەیکڕن."

سەلاحەددین محەمەد، یەکێک لە کڕیارانە و بە کوردستان24ی راگەیاند "ئەمانە هەمووی بەرهەمی خۆمانن، پەنیری خۆماڵین و لای خۆمان دروست دەکرێن. پەنیرەکە زۆر باشە و چەوریی زیانبەخشی تێدا نییە. من ئەمەم کڕی چونکە لە ناو پیستە دایە، پەنیر ئەگەر لە ناو نایلۆن بێت زوو تێکدەچێت، بەڵام ئەوەی ناو پیستە زۆر بە باشی دەمێنێتەوە."

بەهۆی خواستی زۆری هاووڵاتیان، بڕیار دراوە ساڵانی داهاتوو گرنگییەکی زیاتر بەم فێستیڤاڵە بدرێت، لە رێگەی زیادکردنی خێوەتەکان و تەرخانکردنی پشکی تایبەت بۆ پشتگیریکردنی بەرهەمهێنەرانی ناوخۆ و زیادکردنی بەرهەمی نیشتمانی.

لە یەکەمین فێستیڤاڵی بەرهەمە سپیاتییەکان لە قەزای سێمێل، بەرهەمی 100 جووتیار و ئاژەڵدار نمایش کران و بڕیارە بۆ ماوەی 3 رۆژ بەردەوام بێت.