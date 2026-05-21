چوارچێوەی هەماهەنگی لە هەوڵی دۆزینەوەی چارەسەرێکدایە بۆ حەشدی شەعبی
چوارچێوەی هەماهەنگیی لەگفتوگۆی دۆزینەوەی چارەسەرێك دایە بۆ حەشدی شەعبی و گرووپە چەكدارەكانی عێراق، دوو پێشنیازیش خراوەتە بەردەم سەركردەكان.
مەحموود حەیانی، ئەندامی هاوپەیمانیی فەتح، بە كوردستان 24ـی راگەیاند: چوارچێوەی هەماهەنگیی لە كۆبوونەوەكانیان گفتوگۆی دروستكردنی وەزارەتێكی نوێی ئەمنییان كردووە، بەناوی وەزارەتی ( ئەمنی سیادی فیدراڵی) بۆ تێكەڵكردنی حەشدی شەعبی و گرووپە چەكدارەكان بەو وەزارەتە، بەڵام تا ئێستا بابەتەكە لەچوارچێوەی گفتوگۆدایە و نەگەیشتووە بە قۆناغی كۆتایی. بەگوتەی حەیانی پۆلیسی فیدراڵیش بەشێك دەبێت لە وەزارەتەكە.
لەگەڵ ئەوەشدا؛ عەلی فەهد، ئەندامی رەوتی حیكمە، بە كوردستان24ـی راگەیاند: وەزارەتی نوێ دروست ناكرێت، بەڵكو پێشنیازێك كراوە لەبری فەرماندەی گشتیی هێزە چەكدارەكان هەبێت، دەستەی گشتیی هێزە چەكدارەكانی عێراق دروست بكرێت، بەهۆی ئەوەی عەلی زەیدی سەرۆكوەزیرانی عێراق، شارەزاییەكی ئەوتۆی لەكاروباری سەربازی و بڕیارە سەربازییەكان نییە. عەلی فەهد دەشڵێت: حەشدی شەعبی وەك خۆی دەمنێتەوە، لە پێشنیازەكەدا ئەوەش هاتووە ئەو گرووپانەی بەشداریان لەحكوومەت نەكردووە لە دەستەی حەشدی شەعبی جیا بكرێنەوە.
حەشدی شەعبی لە 73 گرووپی چەكدار پێكهاتووە؛ 85 % چەكدارەكانی شیعەن، 15% سوننە و پێكهاتەكانی دیكەن، 100% فەرماندەكانیش شیعەن. ژمارەی چەكدارەكانی 238 هەزارە، بودجەی ساڵانەیان زیاتر لە دوو ملیار و 500 ملیۆن دۆلارە. بەڵام بەهۆی ئەوەی ژمارەیەكی زۆری گرووپانە لەناو لیستی سزاکانی ئەمریكادان و بەشێكی سەرەكین لە چوارچێوەی هەماهەنگیی، یەكەم مەرجی دۆناڵد ترەمپ سەرۆكی ئەمریكا بۆ عەلی زەیدی سەرۆكوەزیرانی عێراق، هەڵوەشاندنەوەی گرووپە چەكدارەكان و حەشدی شەعبی بووە، چونكە بەشێك لەو گرووپە چەكدارانە لەلایەن سوپای پاسدارانەوە دروست كراون و بڕیار لە فەرماندەی فەیلەقی قودسی سەر بە سوپای پاسداران وەردەگرن.