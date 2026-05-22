دوای بڕیاری لەسێدارەدانی "عەجاج تکریتی"؛ کەسوکاری ئەنفالکراوان گەیشتنە نوگرە سەلمان

دوای دەرچوونی بڕیاری لەسێدارەدان بۆ "عەجاج تکریتی" جەلادەکەی نوگرە سەلمان، سەدان کەس لە کەسوکاری ئەنفالکراوان و رزگاربووانی ئەو گرتووخانەیە، بە مەبەستی بەسەرکردنەوەی شوێنی زیندانیبوونی ئازیزانیان گەیشتنە پارێزگای موسەننا و رێوڕەسمێکی تایبەت لە قەڵای نوگرە سەلمان ساز دەکەن.

هەرێم جاف، پەیامنێری کوردستان24 کە هاوسەفەری شاندی کەسوکاری ئەنفالکراوانە رایگەیاند: سەدان هاووڵاتی لە شار و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانەوە، دوێنێ بەرەو پارێزگای موسەننا لە باشووری عێراق بەڕێکەوتن و دوای مانەوەیان لەو شارە، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ هەینی گەیشتنە قەڵای نوگرە سەلمان.

ئەم سەردانە دوای ئەوە دێت، کە دادگای عێراق بڕیاری لەسێدارەدانی بۆ "عەجاج تکریتی" دەرکرد، کە بە جەلادەکەی نوگرە سەلمان دەناسرێت و بەو هۆیەوە کەسووکاری قوربانییان خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی.

وەک وەفایەک بۆ ئازیزانیان، کەسوکاری ئەنفالکراوان بڕیاریانداوە یادی قوربانییان بکەنەوە و چەپکە گوڵی کوردستان لەسەر ئەو گۆڕە بەکۆمەڵانە بچێنن کە تاوەکو ئێستا شوێنەواریان وونە و هەزاران کوردی تێدا زیندەبەچاڵ کراوە.

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوەش دا، بڕیارە هەر ئەمڕۆ لەناو گرتووخانەی نوگرە سەلمان، گوتار و نوێژی هەینی بە کۆمەڵ لەلایەن کەسوکاری قوربانییانەوە ئەنجام بدرێت، وەک هێمایەک بۆ خۆڕاگری و زیندوو مانەوەی یادی ئەنفالکراوان لەو شوێنەی کە ساڵانێکی رەش گەورەترین تاوانی تێدا دەرهەق بە گەلی کورد ئەنجامدرا.

شاڵاوەکانی ئەنفال لە ساڵی 1988 لەلایەن رژێمی بەعسەوە ئەنجامدراو و هەزاران مرۆڤی کورد شەهید و بێسەروشوێن کران، قەڵای نوگرە سەلمانیش یەکێک بوو لەو ناوەندە ترسناکانەی کە هەزاران خێزانی کوردی تێدا زیندانی کرابوو.

دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق لە دووەمین دانیشتنی تایبەت بە دادگاییکردنی عەجاج تکریتی بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ عەجاج تکریتی سەرپەرشتیاری زیندانی نوگرەسەلمان دەرکرد،

هاوکات دوێنێ پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، موهەننەد عیتابی، پارێزگاری موسەننا، تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند: گۆڕە بە کۆمەڵەکانی بیابانی سەماوە بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر و نەمرن لەسەر ئەو زووڵمەی دەرهەق بە گەلی کورد کراوە.

هەروەها ئاماژەی بە پەرۆشیی خەڵکی پارێزگاکەی دا بۆ پێشوازیکردن لە کەسوکاری ئەنفالکراوان و گوتی"درود و رەحمەت بۆ گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی عێراق دەنێرین؛ ئەمڕۆ یادی ئەو شەهیدە نەمرانە دەکەینەوە کە رژێمی پێشوو بە شێوازێکی زۆر دڕندانە و دوور لە هەموو بەهایەکی مرۆڤایەتی زیندەبەچاڵی کردن."

پارێزگاری موسەننا لە درێژەی گوتەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە ئەو خەبات و قوربانیدانەی گەلی کورد لەو پارێزگایەدا بۆ هەمیشە بە زیندوویی دەمێنێتەوە.

رۆژی پێنجشەممە 14ـی ئایاری 2026، دادگای باڵای تاوانەکان لە رەسافەی بەغدا، بڕیاری کۆتایی لەبارەی کەیسی عەجاج حەردان ئەحمەد تکریتی رایگەیاند، کە بە "جەلادەکەی نوگرەسەلمان" دەناسرێت، دادوەر بە فەرمی سزای لەسێدارەدانی بۆ ناوبراو دەرکرد.