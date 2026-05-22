نامۆ فازڵ: پیرۆزباییەکەی سەرۆک بارزانی بۆ من لە بردنەوەکەم گرنگتر بوو

پێش کاتژمێرێک

نامۆ فازڵ، پاڵەوانی کورد لە یاریی هونەرە جەنگییەکان، ئاشکرای دەکات، کە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، نازناوی "شێری کوردان"ـی پێ بەخشیوە و بەڵێنی پاڵپشتیی بەردەوامی پێداوە. هاوکات جەختیش دەکاتەوە، کە ئەم پاڵپشتییە مەعنەوییە لە بردنەوەی پاڵەوانیەتییەکان بەلایەوە گرنگترە.

هەینی، 22ـی ئایاری 2026، نامۆ فازڵ، پاڵەوانی کوردلە یاریی هونەرە جەنگییەکان، لە میانەی چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی کوردستان24، گوتی: کە پەیامەکانی پاڵپشتی و پیرۆزبایی سەرۆک مەسعود بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کاریگەرییەکی گەورەیان لەسەر هەبووە.

هاوکات ئاشکرای کرد، “پیرۆزبایی و پاڵپشتییەکانی سەرۆک بارزانی و سەرۆکوەزیرانی مەسرور بارزانی، لە بردنەوەی پاڵەوانێتییەکە بە لامەوە گرنگترە، هەروەها سەربەرز و خۆشحاڵ بووم بە بینینیان."

جەختی لەوەش کردەوە، سەرۆکوەزیرانی مەسرور بارزانی بەڵێنی پاڵپشتی بەردەوامی پێ داوە، هەروەها نازناوی "شێری کوردان"ـی پێبەخشیوە.

سەبارەت بە سەردانەکەی بۆ هەرێمی کوردستان، ئەو وەرزشوانە کوردە سەرسامیی خۆی بە پێشکەوتنەکانی هەولێری پایتەخت دەربڕی و رایگەیاند: کە "هەولێر لە دوبەی خۆشتر و گەورەترە".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، نامۆ فازڵ تیشکی خستە سەر پەیامە نەتەوەییەکەی لە گۆڕەپانە نێودەوڵەتییەکاندا و گوتی: "بەکارهێنانی تەزبیح و پۆشینی شەڵواری کوردی، هێمان بۆ ناسنامەی نەتەوەییم. دەمەوێت لە رێگەی یارییە جیهانییەکانەوە کولتوور و هێماکانی کورد بە جیهان بناسێنم و زۆر شانازیشیان پێوە دەکەم".

شەوی شەممە 16ـی ئایاری 2026، نامۆ فازڵ، پاڵەوانی كورد لە دوایین بەشداریكردنی لە پاڵەوانێتیی هونەری جەنگی لە ئەمریكا لە شاری لۆس ئانجلس، شكستی بە جەیك بابیانیی ركابەری هێنا.

سەركەوتنە گەورەكەی نامۆ فازڵ لە نێتفلێكس ملیۆنان بینەری هەبوو، بە مانشێتێكی گەورەش نووسرا بوو "نامۆ فازڵ ملی جەیکی گرت، خەریك بوو بیخنكێنێت".

نامۆ فازڵ، كە زۆرجار بە نەوەی سەڵاحەددین ناوی دەبەن، لە هەموو پاڵەوانێتی و شەڕەكان بە ئاڵای كوردستان دەچێتە مەیدان و لە كۆی 10 شەڕ تەنیا یەك شەڕی دۆڕاندووە و، رەنگە لە داهاتوویەكی نزیك دەرفەتی بەشداریكردنی لە پاڵەوانێتییە جیهانییەكانی UFC بۆ بڕەخسێت.

بۆ رۆژی دواتر یەکشەممە، 17ـی ئایاری 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە نامۆ فازڵ، پاڵەوانی نێودەوڵەتی کرد و گوتی: نامۆ فازڵ جێگەی شانازی هەموو کورد و کوردستانە و دەستخۆشی لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتن و پێشەنگبوونی بۆ دەخوازم."

هەروەها پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە پاڵەوانی کورد نامۆ فازڵ کرد و ئاماژەی بەوە دا، "خۆشحاڵبووم بە بینینی پاڵەوانی کورد کاکە نامۆ فازڵ و شانازیی پێوە دەکەین و بەردەوام دەبین لە هاندان و پشتگیریکردنی".