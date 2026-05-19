هەشت یاریزانی كوردستانی بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كران

16 یاریزانی یانەكانی ناوخۆی عێراق بانگهێشت كراون

پێش 55 خولەک

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق، 34 یاریزانی بۆ كەمپەكەی ئیسپانیا بانگهێشت كرد، لە نێویاندا هەشت یاریزانی كوردستانی تێدایە، بۆ یەكەمجار داریۆ نامۆ بەرگریكاری كورد بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كرا.

ئەمڕۆ سێشەممە، 19 ئایاری 2026، بە فەرمی لیستێكی 34 یاریزانی بۆ كەمپی هەڵبژاردەی عێراق لە ئیسپانیا بڵاوكرایەوە كە بڕیارە لە دوای كۆتایی هاتنی ئەم گەڕەی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یاریزانەكان پەیوەندی بە هەڵبژاردەی عێراقەوە بكەن و راستەوخۆ بەرەو ئیسپانیا گەشت بكەن.

لە نێو لیستی یاریزانە بانگهێشتكراوەكانی هەڵبژاردەی عێراق، ناوی هەشت یاریزانی تێدایە كە ڕەسەنایەتی خانەوادەكانیان لە هەرێمی كوردستان بووە كە پێكهاتوون لە (ئاكام هاشم، مێرخاس دۆسكی، ئەیمار شێر، ماركۆ فەرەج، یووسف ئەمین، داریۆ نامۆ، رێبین سولاقا و پیتەر گۆرگیس).

لە لایەكی دیكەیشەوە دوورخرانەوەی مونتەزر ماجد كە لە خولی سویدی یاری دەكات زۆرترین كاردانەوەی لە نێو سۆشیاڵمیدیای عەرەبی لێكەوتەوە.

بڕیاریشە لە سەرەتای مانگی داهاتوو، گراهام ئارنۆڵد لیستەكەی لە 34 یاریزانەوە بۆ 26 یاریزان كەمبكاتەوە.

هەڵبژاردەی عێراق لە رۆژی 29ـی ئەم مانگە لە یاریگەی جیرۆنا یارییەكی دۆستانە بەرامبەر ئەندۆرا دەكات، دواتر رۆژی 2ـی مانگی داهاتوو كەمپەكەیان دەگوازنەوە بۆ لاكۆرۆنیای ئیسپانیا، رۆژی 4ـی مانگی داهاتوو بەرامبەر ئیسپانیا یاری دەكەن، پاشان رۆژی 5ـی مانگی داهاتوو گەشتی شیكاگۆی ئەمریكا دەكەن، رۆژی 8ـی مانگی داهاتوو لە شیكاگۆ بەرامبەر ڤێنزیلا یاری دەكەن و كۆتایی بە یارییە ئامادەكارییەكانیان دێنن.