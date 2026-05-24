ئومێد سەباح: لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق قسە لەسەر مووچە دەکەین

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دووپاتی دەکاتەوە، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق فەرمانی بە وەزارەتی دارایی فیدراڵ کردووە، مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بێ کێشە خەرج بکات. گوتیشی، سەبارەت بەو پرسە، لەگەڵ وەزیری دارایی کۆدەبنەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە بەغدا و چارەنووسی مووچەی فەرمانبەران، قسەی بۆ شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 کرد.

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە، کۆبوونەوەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی و هەموو بەرپرسانی دیکەی عێراق زۆر باش و ئەرێنی بوون.

لەبارەی پرسی مووچە، ئومێد سەباح رایگەیاند، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق زۆر بە باشی سەبارەت بەو پرسە قسەی کردووە و پێی گوتوون، "فەرمانم بە وەزارەتی دارایی کردووە، مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هیچ کێشەیەکی تێدا نەبێت و وەک هەموو ناوچەکانی دیکەی عێراق خەرج بکرێت".

لە وەڵامی پرسیاری "پێش جەژن مووچەی مانگی پێنج خەرج دەکرێت؟" سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان گوتی، "سەبارەت بەم بابەتەش لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی (عێراق) قسەمان کردووە و لەگەڵ وەزیری داراییش قسە دەکەینەوە ئینشائەڵڵا".

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، رایگەیاند، بەر لە هاتنی جەژنی قوربان، مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی مووچەخۆرانی عێراق خەرج دەکەن.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا لە بەغدا رایگەیاندبوو، "لە کۆبوونەوەکانماندا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق، داوامان کردووە پرسی مووچە جیا بکرێتەوە لە هەموو کێشەکانی دیکە، هەروەها مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەک مووچەی هەموو فەرمانبەرێکی دیکەی عێراقی مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت".