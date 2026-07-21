لە کابینەی نۆیەم زیاتر لە 7 ملیار دۆلار وەبەرهێنان لە کەرتی گەشتیاریی کراوە

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دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان، ئامارێکی فەرمیی بڵاو کردەوە، کە تێیدا هاتووە لە کۆی زیاتر لە 22 ملیار دۆلاری وەبەرهێنراو لە ماوەی حەوت ساڵی رابردوودا لە هەرێمەکە، بڕی 7.68 ملیار دۆلار تەنیا ئاراستەی کەرتی گەشتیاری کراوە، کە وەک کۆڵەکەیەکی بنەڕەتیی گەشەی ئابووریی هەرێم دەستنیشان دەکرێت.

سێشەممە 21ـی تەممووزی 2026، دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی لە ژێر ناونیشانی "ئامارەکان خۆیان دەدوێن" بڵاو کردەوە، تێیدا سەرنج دەخاتە سەر گرنگی و توانای کەرتی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستاندا وەک سەرچاوەیەکی سەرەکیی راکێشانی سەرمایە.

بەپێی ئامارەکانی ئەم دەستەیە، لە کۆی گشتیی ئەو پرۆژانەی وەبەرهێنان کە بەهایان لە 22 ملیار دۆلار زیاترە و لە ماوەی حەوت ساڵی رابردوودا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراون، بڕی نزیکەی 7.68 ملیار دۆلاری بۆ کەرتی گەشتیاری تەرخان کراوە. ئەمەش نیشانەی ئامادەیی و گرنگیی ژێرخانی گەشتیارییە لە سنوورەکەدا.

دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان جەختی لەوە کردووەتەوە کە کەرتی گەشتیاری تەنیا بژاردەیەکی لاوەکی نییە، بەڵکو کۆڵەکەیەکی سەرەکیی بووژانەوەی ئابووری و دەرفەتێکی گەشەسەندووە بۆ وەبەرهێنەرانی ناوخۆیی و دەرەکی تاوەکو بەشدار بن لە بەهێزکردنی بازاڕی کار و ئابووریی هەرێمی کوردستاندا.

یەکشەممە، 21ی حوزەیرانی 2026، ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمی سێیەم ساڵیادی دامەزراندنی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کردبوو، کە لە ماوەی ئەم کابینەیەدا زیاتر لە 80 پڕۆژەی ستراتیژیی گەشتیاری جێبەجێکراون.

رایشیگەیاندبوو: "ئێستا لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 3 هەزار بنکە و شوێنی گەشتیاری هەن، گوتیشی: "زیاتر لە 20 هەزار هەلی کار لە کەرتی گەشتیاری رەخسێنراوە، کە 80%ی ئەو هێزە مرۆییە دەستی کاری خۆماڵین."