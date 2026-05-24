مووچەی مانگی پێنجی فەرمانبەرانی هەرێم خەرج دەکرێت

بە بڕیاری وەزیری دارایی عێراق، مووچەی مانگی ئایار (5)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی عێراق بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق، واژووی لەسەر خەرجکردنی مووچەی مانگی ئایار (5)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کرد.

پەیامنێری کوردستان24 باسی لەوەش کرد، بڕیارە پێش جەژن مووچەکە بەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندا دابەش بکرێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، رایگەیاند، بەر لە هاتنی جەژنی قوربان، مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی مووچەخۆرانی عێراق خەرج دەکەن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا لە بەغدا رایگەیاندبوو، "لە کۆبوونەوەکانماندا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق، داوامان کردووە پرسی مووچە جیا بکرێتەوە لە هەموو کێشەکانی دیکە، هەروەها مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەک مووچەی هەموو فەرمانبەرێکی دیکەی عێراقی مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت".