ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی شەش خەرج دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی سازبکات. هەرچەندە پرسی مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە کارنامەی فەرمی کۆبوونەوەکەدا نییە، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت وەک بابەتێکی گرنگ گفتوگۆی لەسەر بکرێت و بە یەکجاری یەکلایی بکرێتەوە. هاوکات لەگەڵ ئەم گۆڕانکارییانەدا، بڕیاریشە لەم هەفتەیەدا عەلی زەیدی سەردانێکی فەرمی بۆ واشنتن ئەنجام بدات.

فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق پێشتر رایگەیاندبوو، لەم هەفتەیەدا بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش)ی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەدرێت و پێشبینی دەکرێت لە ماوەی یەک بۆ دوو رۆژی داهاتوودا ئەم بڕیارە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

سەبارەت بە پرسی کەمکردنەوەی 120 ملیار دینارەکە لە پشکی هەرێم، وەزیری دارایی ئاماژەی بەوە کردووە "بڕیاری کەمکردنەوەی ئەو پارەیە لە دەرەوەی دەسەڵاتەکانی ئەوە، بۆیە پێدەچێت ئەمڕۆ بابەتەکە بخرێتە بەردەم ئەنجوومەنی وەزیران بۆ دۆزینەوەی چارەسەر."

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدایە کە حکوومەتی عێراق لە ئێستا رووبەڕووی قەیرانێکی قورسی دارایی بووەتەوە و هاوکات بەدەست کێشەی کەمیی نەختینەیی (سیولە) لە بانکەکاندا گیرۆدەیە، ئەمەش وایکردووە دابینکردنی شایستە داراییەکان لە کاتی خۆیدا رووبەڕووی ئاستەنگ ببێتەوە.