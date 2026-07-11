دوای دووساڵ هەڵاتن، دزێک دەستگیرکرا

پێش کاتژمێرێک

هێزەکانی پۆلیس و هێزەکانی بەشی نەهێشتنی تاوانی کەرکووک توانییان تۆمەتباری گەورەترین دۆسیەی دزیکردنی ساڵی 2024 دەستگیربکەن، کە بڕی 825 ملیۆن دیناری عێراقی دزیبوو.

رووداوەکە بۆ ساڵی 2024 دەگەڕێتەوە، کاتێک تۆمەتبارەکە 825 ملیۆن دیناری عێراقی لە خاوەن کۆمپانیایەکی ئاڵوگۆڕی دراو لە پارێزگای کەرکووک دزی، لەو کاتەوە، تۆمەتبارەکە چەندین رێگەی ئاڵۆزی بۆ خۆشاردنەوە بەکارهێنابوو و بە بەردەوامی لە نێوان پارێزگاکانی عێراقدا هاتوچۆی دەکرد بۆ ئەوەی لە دەستی یاسا رابکات.

دوای بەدواداچوونی وردی تەکنیکی و مەیدانی کە چەند مانگێکی خایاند، هێزەکانی نەهێشتنی تاوانی کەرکووک توانییان شوێنی وردی تۆمەتبارەکە لە شاری بەغدا دیاری بکەن.

دوای هەماهەنگی لەگەڵ فەرماندەیی پۆلیسی رەسافە و دەزگا هەواڵگرییەکان، هێزێکی تایبەت لە کەرکووکەوە چوونە بەغدا و لە رێگەی بۆسەیەکی پلان بۆ دارێژراوەوە توانییان تۆمەتبارەکە دەستگیربکەن.

پۆلیسی کەرکووک رایگەیاند، تۆمەتبارەکە دانی بە تاوانەکەیدا ناوە و رادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکانی دادگا کراوە بۆ ئەوەی رێکارە یاساییەکانی بەرامبەر بگیرێتەبەر و سزای دادپەروەرانەی خۆی وەربگرێت.