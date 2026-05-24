ڕیکێلمی باسی دۆسیەی نێگرێر و ژووری جلگۆڕینی ریال مەدرید دەكات

ئینریکی ڕیکێلمی، بەربژێری پۆستی سەرۆکایەتی یانەی ڕیال مەدرید، باسی لە ململانێی توندی ئەم دواییەی ریال مەدرید كرد لە دژی دامەزراوە وەرزشییەكان و یانەكانی دیكە، بەتایبەتی ئامادەنەبوونی نوێنەری یانەكە لە ئاهەنگی باڵۆن دۆر و قەیرانی سوپەرلیگ و شەڕی نێوخۆیی ژووری جلگۆڕین.

ڕیکێلمی ڕۆژی یەکشەممە لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی مارکای ئیسپانی ڕایگەیاند هەرچەندە ریال مەدرید تا ئەم كاتەش بەناوبانگترین یانەی جیهانە و لە پێشەنگی یانەكانی جیهانیش دێت، بەڵام نكۆڵی لەوەش ناكرێت یانەكە لەم چەند ساڵەی رابردوو تووشی هەڵبەز و دابەز و لەرزین بووە.

ریكێلمی گوتیشی: ئەوەی پێشتر بەدەستهاتووە تەواوكەری ئەو میراتە مێژووییەیە كە پێشتر بنیات نراوە و ناكرێت هەمووی تەنیا لە یەك كەس كورتبكرێتەوە، بەڵام ئەگەر بمانەوێت وەک بەهێزترین براندی وەرزشی لە جیهاندا بمێنینەوە، پێویستمان بە گۆڕانکاری هەیە، نابێت چیتر ریال مەدرید ببێتە قوربانی ململانێی تاكەكەسی، چونكە بەڕوونی هەستپێكراوە ململانێی کەسی و بەرژەوەندی تایبەت، كەوتووەتە پێش بەرژەوەندییەکانی ریال مەدرید.

ڕیکێلمی رەخنەشی لە شێوازی مامەڵەكردنی فلۆرێنتینۆ پێرێز گرت كە لە چەند ساڵی رابردوو كەشێكی بەریەككەوتنی توندی لەگەڵ دەورووبەری دروست كردووە، لەمبارەیەوە دەڵێت: ناتوانین لەگەڵ هەمووان ناکۆک بین، ڕاستە دەبێت بە توندی ڕووبەڕووی هەر کەسێک ببینەوە کە هەوڵی زیانگەیاندن بە ڕیال مەدرید دەدات، بەڵام ناكرێت ئەو هەمووە دەرگایە ناكۆكییە بەڕووی خۆماندا بكەینەوە و قەیران دروست بكەین.

ریكیلمی: راگەیاندنی ئەو هەموو جەنگە لەگەڵ دامەزراوە وەرزشییەكان و یوێفا و فیفا و دژایەتی یانەیەكی دیاریكراو، دەبێتە هۆی ئەوەی قەیرانی نێوخۆیی لێبكەوێتەوە، كۆنترۆڵنەكردنی ژووری جلگۆڕینش بەهۆی ئەو قەیرانانەیە كە ریال مەدرید لەگەڵ دەورووبەرەكەی دروستی كردووە.

ئەو گەنجە بازرگانە لە درێژەی قسەكانیدا گوتی: نابێت لە قەبارەی خۆی زیاتر گرینگی بە كەسی نێگرێرا بدەین، منیش لە كۆبوونەوەی دەستەی گشتی لە ساڵی 2024 پشتگیری ریال مەدریدم كردووە و بە پێویستم زانیوە بەدوادچوون بۆ دۆسیەی نێگرێرا بكرێت، بەڵام دەبێت ئێمە بیر لەوە بكەینەوە ریال مەدرید بەهێز بكەین، پێویستیمان بەوە نییە كارێك بكەین بۆ ئەوەی لێمان بترسێن، ئێمە دەبێت تەنیا خۆمان بەهێز بكەین و خۆشمان بە هیچ كەس و لایەك بەراورد نەكەین، جیاوازییەكی گەورەش لە نێوان ریال مەدرید و بارسێلۆنادا هەیە.