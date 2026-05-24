هاوپەیمانی سیادە: هەرێمی کوردستان نموونەی پێشکەوتنە و سەردانەکەی مەسرور بارزانی ئەرێنی بوو

پارێزگاری بەسرە: سەردانی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا ناکۆکییەکان ناهێڵێت
گوتەبێژی هاوپەیمانی سیادە بۆ کوردستان24 رایگەیاند، هاوپەیمانییەکەیان بە سەرکردایەتی خەمیس خەنجەر، بە بایەخێکی زۆرەوە دەڕوانێتە هەرێمی کوردستان و بە هاوبەشێکی سەرەکی و گرنگی دەزانن بۆ ئاوەدانی و گەشەسەندنی عێراق.

یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، محەمەد عەباس ئەلتائی ئەلتائی گوتەبێژی هاوپەیمانی سیادە بۆ کوردستان24  گوتی،"هەرێمی کوردستان نموونەیەکی گەورەی پێشکەوتن و شارستانییەتە و خاوەنی ئەزموونێکی جوانە، بۆیە پێویستە چاو لەو ئەزموونە پڕ لە سەروەرییە بکرێت و پەیڕەوی لێ بکرێت، هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور و بنەماکانی حکومڕانی بێت بۆ تێپەڕاندنی بەربەستەکان.

سەبارەت بە سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا و کۆبوونەوەی لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان، گوتەبێژی هاوپەیمانی سیادە گوتی: "ئەم سەردانە زۆر گرنگ بوو و کۆبوونەوەکان ئەرێنی بوون؛ دەکرێت ئەم هەنگاوە ببێتە هەوێنی چارەسەرکردنی زۆرێک لە کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، بەوپێیەی لێکتێگەیشتنی زۆر باش لە نێوان لایەنەکاندا هەبووە."

لە کۆتایی ئەلتائی داوای لە لایەنە شیعەکان کرد، جیاوازی لە نێوان پێکهاتەکاندا نەکەن و ماف و شایستە داراییەکانی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بەپێی یاسا و دەستوور دابین بکەن، جەختیشی کردەوە پێویستە حکوومەتی فیدراڵی لە داهاتوودا بە شێوەیەکی روون و وەک هاوبەشێکی راستەقینە مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا بکات.

 
کاروان شوانی ,