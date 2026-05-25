کونسوڵی سریلانکا بۆ کوردستان24: بازاڕی عێراق و هەرێم گەورەترین بازاڕی چای سریلانکایە

کونسوڵی فەخریی سریلانکا لە هەرێمی کوردستان، بۆ کوردستان24 ئاشکرای دەکات بازاڕی عێراق و هەرێم یەکێکە لە گەورەترین بازاڕەکانی چای سریلانکا و تەنیا لە ساڵی 2025دا قەبارەی هاوردەکردن بۆ 39 هەزار تۆن بەرز بووەتەوە، جەختیش دەکاتەوە کە خواست لەسەر ئەم بەرهەمە ساڵانە لە گەشەدایە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 25ـی ئایاری 2026، د. ئەحمەد جەلال، کونسوڵی فەخریی سریلانکا لە هەرێمی کوردستان، سەبارەت بە مێژوو و قەبارەی بازرگانیی چای سریلانکا بە کوردستان٢٤ـی ڕایگەیاند "مێژووی هاوردەکردنی چای سریلانکا بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان لە بواری چادا بۆ ساڵانی 1960 دەگەڕێتەوە، ئەمەش واتای ئەوەیە کە نزیکەی 65 ساڵە چای سریلانکا پێگەی خۆی لە ماڵەکان و بازاڕەکانی عێراق و هەرێمی کوردستاندا پاراستووە."

کونسوڵی فەخریی سریلانکا سەرنجی خستە سەر داتاکانی ساڵی 2025 و گوتی "ساڵی ڕابردوو نزیکەی 39 ملیۆن کیلۆگرام (کە دەکاتە 39 هەزار تۆن) چا هاوردەی عێراق کراوە. ئەم ڕێژەیە بەراورد بە ساڵی 2024 بڕی 4 ملیۆن و 800 هەزار کیلۆگرام زیادی کردووە، ئەمەش دەری دەخات کە خواست لەسەر چا هیچ کاتێک کەمی نەکردووە و بەردەوام ڕوو لە زیادبوونە."

سەبارەت بە نرخ و کوالێتی، ئەحمەد جەلال روونی کردەوە کە هەرزانترین جۆری چای سریلانکا کە ڕێگەی پێدەدرێت هەناردە بکرێت، نرخەکەی نزیکەی 2.5 دۆلارە، بەڵام گرانترین جۆر کە "چای سپی"ە، نرخەکەی دەگاتە نزیکەی 600 دۆلار.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کە "چای ڕەش" زۆرترین خواستی لەسەرە، لەگەڵ ئەوەشدا جۆرەکانی تری وەک چای سەوز، چای دابەزاندنی کێش و چای کۆڵۆن کڕیارێکی زۆریان هەیە، بەتایبەتی براندی "هایلیس" کە خواستێکی زۆری لەسەرە.

کونسوڵی فەخریی سریلانکا ئاماژەی بە رۆڵی کەرتی تایبەت کرد و گوتیشی "کۆمەڵێک کۆمپانیای گەورە و زەبەلاح لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا هەن کە بە شێوەیەکی فەرمی و بە قەبارەی گەورە کار لەسەر هاوردەکردنی چای سریلانکا دەکەن، کە ڕۆڵێکی بەرچاویان لە دابینکردنی ئەم بەرهەمە و ناساندنی براندە جیاوازەکاندا هەیە."