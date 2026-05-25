نرخی نەوت بەرزبووەوە

ئەمڕۆ سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینی، ئەمەش دوای هێرشە نوێیەکانی ئەمریکا بۆ سەر چەند ئامانجێک لە ئێران.

لە کاتێکدا بەرپرسانی ئێران بۆ گفتوگۆکردن لەسەر رێککەوتنێکی ئەگەری لەگەڵ واشنتن بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە جەنگ گەیشتوونەتە دۆحە، و باس لە ئەگەری کردنەوەی گەرووی هورمز دەکرێت دوای 30 رۆژ لە هەر رێککەوتنێک؛ بەڵام هێزەکانی ئەمریکا دوێنێ دووشەممە، چەند هێرشێکیان کردە سەر چەند پێگەیەک لە باشووری ئێران، کە بەلەم و سەکۆی مووشەکییان کردبووە ئامانج، ئەمەش هیوای بازاڕەکانی بۆ چارەسەرێکی خێرا لاواز کرد.

لە ئەنجامی ئەم پەرەسەندنانەدا، نرخی خاوی برێنت بە رێژەی زیاتر لە %1 بەرزبووەوە و گەیشتە نزیکەی 97 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، لە هەمان کاتدا خاوی ئەمریکیش بەرزبوونەوەیەکی سنوورداری تۆمارکرد.

لەلایەکی دیکەوە، بازاڕەکانی پشکەکان جیاوازیان هەبوو بەهۆی بەردەوامی نیگەرانییەکان لە کاریگەریی جەنگ لەسەر ئابووری جیهان. دۆلاری ئەمریکیش بە جێگیری مایەوە، لە کاتێکدا وەبەرهێنەران چاوەڕوانی پەرەسەندنەکانی دۆسیەی ئەمریکا و ئێران و کاریگەرییەکانی لەسەر دابینکردنی وزە لە جیهاندا دەکەن.