وەزارەتی دەرەوەی عێراق: ئاسایشی وڵاتانی کەنداو بەشێکی دانەبڕاوە لە ئاسایشی نیشتمانی

وەزارەتی دەرەوەی عێراق، ئەمڕۆ سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، بەبۆنەی 45ەمین ساڵیادی دامەزراندنی ئەنجوومەنی هاریکاریی وڵاتانی کەنداو، پیرۆزبایی ئاراستەی وڵاتانی ئەندام لەو ئەنجوومەنە کرد.

وەزارەتی دەرەوە لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا، ستایشی رۆڵی کاریگەری ئەنجوومەنەکەی کرد لە بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە و برەودان بە گیانی تەواوکاری و هاریکاریی نێوان وڵاتانی ناوچەکە.

لە بەشێکی بەیاننامەکەدا هاتووە: "عێراق بە بایەخێکی زۆرەوە دەڕوانێتە پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی کەنداو و ئاسایش و سەقامگیری ئەو وڵاتانە بە بەشێکی دانەبڕاو لە سیستەمی ئاسایشی نەتەوەیی عەرەبی و درێژکراوەی ئاسایشی نیشتمانیی خۆی دەزانێت."

هەروەها وەزارەتی دەرەوە جەختی لەسەر پشتیوانی بەردەوامی عێراق کردەوە بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و هاریکارییە هاوبەشەکان، بە ئامانجی بەدیهێنانی گەشەپێدانی هەمەلایەنە لە ناوچەکەدا.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، عێراق بانگەشەی بۆ زمانی دیالۆگ و لێکگەیشتن کرد وەک تەنیا رێگە بۆ چارەسەرکردنی تەحەدییەکان، بەو ئاراستەیەی کە خزمەت بە ئاشتی و سەقامگیریی هەموو لایەک بکات.