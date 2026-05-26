گەشتوگوزاری هەولێر پێشبینی هاتنی بەلێشاوی گەشتیاران دەکات

دلێر محەمەد بەڕێوەبەری گەشتو گوزاری هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند، بە بۆنەی هاتنی جەژنی قوربان چاوەڕوانی هاتنی ژمارەیەکی زۆر گەشتیار دەکەن، بۆ ئەم مەبەستەش ئامادەکاری تەواوکراوە.

سێشەممە 26ـی ئایاری 2026، دلێر محەمەد بەڕێوەبەری گەشتو گوزاری هەولێر بۆ کوردستان24 گوتی، بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندارەکان ئامادەکاری تەواو کراوە بۆ هاتنی گەشتیاران لە رۆژانی جەژنی قوربان، هاوکات گوتیشی، بۆ ئەم جەژنە پێبیشنی هاتنی ژمارەیەکی زۆر گەشتیار دەکەن، ئاماژەی بەوەشکرد ئەمساڵ بە هۆی ئەو پرۆژە گەشتیاریانەی لە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئەنجامدراوە بێگومان سەرنجی گەشتیارانی راکێشاوە و ئەو گەشتیارانەی لە باشوور و ناوەڕستی عێراقەوە دێنە هەرێمی کوردستان سەردانی ئەو ناوچانە دەکەن.

جەختی لەوەشکردەوە، رۆژانە زیاتر لە 7000 کەس بە بەردەوامی هاتوونەتە ناو سنووری پارێزگای هەولێر، بۆیە پێشبینی دەکەین لە رۆژانی جەژندا زۆر زیاتر لەو ژمارەیە گەشتیار سەردانی ناوچە گەشتیارییەکانی پارێزگای هەولێر بکەن، هاوکات گوتیشی، سەرجەم هۆتێل و مۆتێل و چێشتخانەکان راسپێرداون کە ئامادەکاری تەواو بکەن و لە پێشوازی هاتنی گەشتیاران بن و بە باشترین شێوازی خزمەتگوزارییەکانیان پێشکەش بە میوانەکان بکەن.

ساڵانە بە بۆنەی هاتنی پشووەکانی هاوین و بە تایبەت رۆژانی جەژن، ژمارەیەکی زۆر گەشتیار لە پارێگاکانی دیکەی عێراقەوە سەردانی ناچە گەشتیارییەکانی سنووری پارێزگای هەولێر دەکەن، بۆ ئەمساڵ چاوەڕوان دەکرێت زیاتر لە ساڵانی ڕابردوو گەشتیاران سەردانی هەولێر بکەن، هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە لە کابینەی نۆیەمدا چەندین پرۆژەی گەشتیاری جێبەجێکراون و لە ئێستادا خراونەتە خزمەتی گەشتیاران.