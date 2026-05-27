موقتەدا سەدر سەرایای سەلامی لە رەوتی نیشتمانی جیا کردەوە

پێش کاتژمێرێک

رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە، بڕیاری دا بە جیاکردنەوەی تەواوەتیی باڵە سەربازییەکەی لە رەوتەکەی و لکاندنیان بە دامەزراوە فەرمییەکانی حکوومەتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 27ی ئایاری 2026، موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە لە رێگەی پەیامێکەوە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، رایگەیاند، لەبەر بەرژەوەندیی گشتی و بۆ دوورکەوتنەوە لەو مەترسییانەی روو لە نیشتمان دەکەن، پێویستە سەرایای سەلام بە یەکجاری لە رەوتی نیشتمانیی شیعە جیا ببێتەوە.

موقتەدا سەدر ئاماژەی بەوە دا، ئەم هێزانە لەمەودوا بە تەواوەتی دەبنە بەشێک لە دەوڵەت و دەخرێنە ژێر فەرمانی بەرپرسی یەکەمی سەربازیی وڵات.

لەبارەی لایەنە مەدەنییەکانی سەر بە سەرایای سەلام، موقتەدا سەدر ئەوەشی خستە روو، هەموو ئەو لایەنانە دەگوازرێنەوە بۆ ناو پڕۆژەی (بونیانی مەر‌سوس) و دەبێت بێ چەک، بێ بارەگا، بێ ناو و بێ هیچ پۆشاکێکی سەربازی بن.

موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە روونیشی کردەوە، هیوادارە هەموو گروپە چەکدارەکانی تری ناو حەشدی شەعبی لە فەرمانە حزبی و تائیفییەکان جیا ببنەوە.

موقتەدا سەدر جەختی لەوە کردەوە، پێویستە ئەو گروپانە چەکەکانیان رادەستی دەوڵەت بکەن، هەروەک چۆن پێش چەندین ساڵ ئەو ئامۆژگارییەی پێ دابوون.