کەرکووک؛ سوپای عێراق و هێزە ئەمنییەکان ژمارەیەک تیرۆرستیان کوشت

هێزە ئەمنییەکانی عێراق لە ئۆپەراسیۆنێکی "جۆری"دا لە سنووری پارێزگای کەرکووک، ژمارەیەک تیرۆریستیان کوشت و مۆڵگەکانیان تێکشکاند.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 27ـی ئایاری 2026، وەزارەتی بەرگریی عێراق لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، "هێزەکانی سوپای عێراق بە پاڵپشتی هێزە تایبەتەکان، بەردەوامن لە جێبەجێکردنی ئەرکە نیشتمانییەکانیان بۆ راوەدوونانی پاشماوەکانی تیرۆر و وشککردنی سەرچاوەکانیان لە ناوچە جوگرافییە ئاڵۆزەکاندا"

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، هێزێکی هاوبەش لە فەوجی دووی لیوای 44ی سەر بە فیرقەی 11ی سوپای عێراق، بە پشتبەستن بە زانیاریی هەواڵگریی ورد، ئۆپەراسیۆنێکی سەرکەوتوویان لە سنووری کەرکووک ئەنجامداوە.

وەزارەتی بەرگریی عێراق رایگەیاند، "لە ئەنجامی ئەو ئۆپەراسیۆنەدا، چەندین چەکداری تیرۆریست کوژران، هاوکات ژمارەیەک مۆڵگە و حەشارگەی چەکداران تێکشکێندران و تەقێندرانەوە، کە وەک ناوەندی پشتیوانیی لۆجیستی و شوێنی حەوانەوە بەکاریان دەهێنان"