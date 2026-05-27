پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ کۆچی دوایی مامۆستا ئەحمەد دەشتی

سەرۆک بارزانی، لە پەیامێکدا هاوخەمیی قووڵی خۆی بۆ کۆچی دوایی مامۆستا ئەحمەد دەشتی دەربڕی و وەک کەسایەتی، نووسەر، شاعیرێکی نیشتمانپەروەر و تێکۆشەری هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان وەسفی کرد.

چوارشەممە 27ـی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی، پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی کەسایەتی و تێکۆشەری گەلەکەمان و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول وگوڵان و نووسەر و شاعیری نیشتیمانپەروەر و هەڵگری مەدالیای بارزانی مامۆستا (ئەحمەد دەشتی)یم پێ گەییشت.

سەرۆک بارزانی دەڵێت: پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکار و هەڤاڵ و هاوسەنگەرانی خوالێخۆشبوو ئەحمەد دەشتی و هەموو تێکۆشەر و نیشتیمانپەروەرانی کوردستان دەکەم و هاوبەشی خەمیانم.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، لە خودای گەورە داواکارم رۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.