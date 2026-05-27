هەیبەت حەلبووسی: بڕیارەکەی موقتەدا سەدر هەنگاوێکی گرنگە بۆ پاراستنی شکۆی دەوڵەت

هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، پێشوازی لە بڕیاری جیابوونەوەی "سەرایا سەلام" و پەیوەستبوونی بە دامەزراوەکانی دەوڵەت دەکات و بە هەنگاوێکی نیشتمانیی گرنگی دادەنێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 27ـی ئایاری 2026، هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، هەڵوێستی نیشتمانی و بەرپرسیارانەی موقتەدا سەدر، رێبەری ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، سەبارەت بە جیابوونەوەی سەرایا سەلام و پەیوەستبوونی تەواوی بە دامەزراوەکانی دەوڵەتەوە بەرز دەنرخێنێت.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم بڕیارە هەنگاوێکی بنەڕەتییە لەپێناو پاڵپشتیکردنی شکۆی دەوڵەت، پتەوکردنی سەقامگیری و چەسپاندنی سەروەریی یاسا.

حەلبووسی داوای کرد، ئەم جۆرە هەنگاوە نیشتمانییانە بەردەوام بن بۆ کۆکردنەوەی چەک لەدەستی دەوڵەت و پابەندبوون بە دەستوور و یاسا، هەروەها دوورخستنەوەی وڵات لە هەر گرژی و دابەشبوونێک کە کاریگەری نەرێنی لەسەر ئاسایش هەبێت.

سەرۆکی پەرلەمان جەختی کردەوە، عێراق پێویستی بە بنیاتنانی دەوڵەتێکی بەهێزە کە توانای رووبەڕووبوونەوەی تەواوی ئاڵنگارییە ناوخۆیی و دەرەکییەکانی هەبێت، تاوەکو بتوانێت سەروەریی نیشتمانی بپارێزێت و بەرژەوەندییەکانی گەلەکەی دەستەبەر بکات.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، عێراق لە ساڵانی رابردوودا بە بارودۆخێکی نائاسایی شەڕ و ئاڵنگارییەکی ئەمنیی گەورەدا تێپەڕیوە، بەڵام ئەمڕۆ وڵات بەرەو قۆناغی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان هەنگاو دەنێت؛ بۆیە پێویستە پاڵپشتی لە دامەزراوەکانی دەوڵەت بکرێت تاوەکو بتوانن رۆڵی تەواوی خۆیان لە پاراستنی ئاسایش و خزمەتکردنی هاووڵاتیاندا بگێڕن.