نوعمان کورتوڵموش: دەبێت دەستوورێکی نوێ دابڕێژرێت

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا رایدەگەیەنێت، لە قۆناغی داهاتوودا پڕۆسەی ئاشتی بە تەبایی نیشتمانی و هەنگاوەکانی دیموکراسی واتادارتر دەبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 27ـی ئایاری 2026، نوعمان کورتوڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، لە پەیامێكیدا بە بۆنەی جەژنی قوربانەوە، تیشکی خستە سەر بەڕێوەچوونی پرۆسەی ئاشتی و گوتی: ئامانجی پڕۆسەی ئاشتی، بە کارکردن بۆ تەبایی نیشتمانی و سەروەریی یاسا و فرەوانبوونی کەناڵەکانی سیاسەتی دیموکراسی، زیاتر واتادار دەبێت

کورتوڵموش سەبارەت بە دەستووری نوێش گوتی: دەبێت دەستوورێکی مەدەنی، دیموکرات، ئازادیخواز کە هەموو لایەنەکان لەخۆ بگرێت، دابڕێژرێت کورتوڵموش ئەوەشی وت كە دەبێت بابەتی دەستووری نوێ بهێنرێتە رۆژەڤەوە.

هەروەها رۆژی دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند: هیچ دەستوەردانێکی نایاسایی لە بەکارهێنانی دەسەڵاتی دادوەرییدا، پەسەند نییه‌ و پاساوی هه‌ڵناگرێت

ئەردۆغان هەروەها گوتی "دەستوورێکی نوێ، گشتگیر، ئازادیخواز و مەدەنییمان لەبەردەمدایە بەو دەرفەتەی دیموکراسییەکەمان لە خوارەوە بۆ سەرەوە بنیاتبنێین".

هەروەها ئاماژەی بەوە دا "له‌و باوه‌ڕه‌دام دەتوانین بە دەستوورێکی له‌م شێوه‌یه‌ بگەینە لۆژیکێکی یاسایی باڵا کە لە هەمان کاتدا یاسا، دیموکراسی، دەوڵەت و گه‌ل بپارێزێت و سەرەڕای چوار جار هەمواری دەستووری گشتی وڵات".