یەکەمین پێشانگەی کتێبی کوردی لە هەولێر دەکرێتەوە
"بە کوردی نووسین، بە کوردی هزرین"
بۆ ماوەی هەفتەیەک جارێکی دیکە خوێنەر و نووسەری کوردی هەر چوار پارچەی کوردستان و ئەورووپا لە هەولێری پایتەخت بە یەکتری ئاشنا دەکرێنەوە.
ئەمڕۆ دووشەممە 1ـی حوزەیرانی 2026، رێبین فەتاح، سەرپەرشتیاری یەکەمین پێشانگەی کتێبی کوردی لە هەولێر بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: لە 4ـی حوزەیرانەوە بۆ ماوەی هەفتەیەک یەکەمین پێشانگەی تایبەت بە کتێبی کوردی لە هەولێر دەکرێتەوە بەناونیشانی(بە کوردی نووسین، بە کوردی هزرین).
هەروەها ئاماژەی بەوەدا، زیاتر لە 100 وەشانخانەی کوردی لە هەرچوار پارچەی کوردستان و ئەورووپا لە پێشانگاکە بەشدار دەبن، کە یەکەمجار پێشانگایەکی تایبەت بە وەشانخانە کوردییەکان بەم ئەندازە گەورەیە بکرێتەوە لە هەرێمی کوردستان.
سەرپەرشتیاری پێشانگەکە جەختی لەوە کردەوە، یەکێک لە ئامانجە هەرە سەرەکییەکانی ئەم پێشانگەیە 'گێڕانەوەی متمانەیە بۆ نووسەری کورد و کتێبی کوردی'؛ ئەمەش بەو مانایەی کە پێشانگەکە دەبێتە سەکۆیەک بۆ دووبارە بەها بەخشینەوە بە بەرهەمە ناوخۆییەکان و ئاشتکردنەوەی خوێنەر لەگەڵ قەڵەمی کوردی، تاوەکو نووسەری کورد ببێتەوە بە بزوێنەری سەرەکیی هۆشیاریی کۆمەڵگە.
هاوکات باسی لەوە کرد، بەشی زۆری وەشانخانەکان بە بەرهەمی نوێو و دانسەقە بەشداری دەکەن و داشکاندن لە بەرهەمەکانیان دەکرێت، دووپاتیدەکاتەوە ئەم پێشانگایە هەلێکی باشە بۆ دووبارە ئاشناکردنەوەی خوێنەر و نووسەری کورد بەیەکتری.
ساڵانە لە هەولێری پایتەخت پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب دەکرێتەوە، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی گرژییەکانی ناوچەکە پێشانگاکە نەکرایەوە.