گوتەبێژی سوپای پاسداران: کاریگەریی میدیا وەکوو مووشەک و درۆنە

گوتەبێژی سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، هێزەکانیان لە ئامادەباشییەکی سەربازیی تەواودان بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر سیناریۆیەک ئەگەر بێتوو دوژمن دەست بە ئۆپەراسیۆنەکان بکاتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026، محەمەد حوسێن موحبی، گوتەبێژی سوپای پاسداران لە چاوپێکەوتنێکدا ئاماژەی بە رۆڵی گرنگی راگەیاندن دا و گوتی "میدیا ئامرازێکی لاوەکی نییە، بەڵکو چەکێکی بەهێز و کاریگەرە لە هێزی سەربازیدا و گرنگییەکەی هاوتای مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانە."

محەمەد حوسێن، باسی لە گرنگی گێڕانەوەی میدیایی کرد وەک بەشێک لە پرۆسەی سەربازی و جەختی کردەوە، پێویستە هاوتەریب لەگەڵ هاوێشتنی مووشەکەکان، روماڵی میدیایی خێراش ئەنجام بدرێت؛ بە شێوازێک کە سەرەتا زانیارییە سەرەتاییەکان بە خێرایی بگوازرێنەوە و دواتر بە گێڕانەوەیەکی وردتر و گشتگیرتر تەواو بکرێن.

سەبارەت بەگەرووی هورمز گوتەبێژەکەی سوپای پاسداران ئەو دەنگۆ و بانگەشانەی ئەمریکای رەتکردەوە کە گوایە توانای سەربازیی ئێران پاشەکشەی کردووە یان هێزی دەریاییەکەی تێکشکێنراوە، دووپاتی کردەوە، ئێران سەرەڕای هەموو گوشارەکانی ئەمریکا، کۆنترۆڵی تەواوی خۆی بەسەر گەرووی هورمزدا پاراستووە.

هەروەها ئاماژەی بەوەشکرد، ماوەی راگرتنی جەنگ قۆستراوەتەوە بۆ پەرەپێدانی زیاتری توانای سەربازی و قەرەبووکردنەوەی زیانەکان.

محەمەد حوسێن موحبی روونیکردەوە، بەهۆی ئەزموونە مەیدانییەکان و رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ، تێگەیشتنی ئەوان بۆ تواناکانی دوژمن و شێوازی بەرگری، هێرشبەری و تەڵەکەبازییەکانیان قووڵتر بووەتەوە، ئەمەش بووەتە هۆی گەشەکردنی توانا سەربازییەکانی ئێران، وایکردووە سوپای پاسداران هەمیشە و بە شێوازی جۆراوجۆر ئامادەی هەر رووبەڕووبوونەوەیەکی نوێ بێت.