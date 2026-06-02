زەیدی: چەکدانان هەنگاوێکی ئەرێنییە بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا

سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ لایەنەکان: بەرژەوەندیی نیشتمانی بخەنە سەروو هەموو شتێکەوە

پێش کاتژمێرێک

عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازیی لە بڕیاری بەشێک لە گرووپە چەکدارەکان بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت کرد و دەڵێت: سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت زامنی پاراستنی دەستکەوتە نیشتمانییەکانە.

سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: پێشوازیی لە بڕیاری بەشێک لە گرووپە چەکدارەکان بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت دەکەین.

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوە داوە، کە ئەم بڕیارە جەختکردنەوەیە لەسەر کۆنترۆڵکردنی چەک لە لایەن دەوڵەتەوە، هەروەها دەڵێت: "ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی رۆڵی هێزە چەکدارەکانمان بە سەرجەم پێکهاتەکانییەوە، هەروەها پاڵپشتییەکە بۆ بەرژەوەندییە باڵا نیشتمانییەکانی گەلی عێراق."

لە درێژەی پەیامەکەیدا، زەیدی تیشکی خستە سەر گرنگیی ئەم وەرچەرخانە لەسەر ئاستی بونیادنانی دەوڵەت و نووسیویەتی: "ئەم ئاراستەیە هەنگاوێکی ئەرێنییە کە ڕێڕەوی بونیادنانی دەوڵەت و چەسپاندنی سەروەریی یاسا بەهێز دەکات، هەروەها جەخت لە پابەندبوون بە دەستوور و دامەزراوە فەرمییەکان دەکاتەوە، بەمەش بەشدارییەکی کارا دەکات لە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری، گەڕاندنەوەی شکۆ بۆ دەوڵەت و، پاراستنی ئەو دەستکەوتە نیشتمانییانەی کە بە قوربانیدانی سەرجەم عێراقییەکان بەدەستهاتوون."

لەسەر ئاستی خزمەتگوزاری و ئابووریش، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان روونی کردەوە کە، "سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت و جێبەجێکردنی یاسا، یارمەتیدەر دەبێت بۆ دەستپێکردنی پڕۆژە گەشەپێدان و خزمەتگوزارییەکان کە ڕۆڵەکانی گەلە بەڕێزەکەمان چاوەڕوانی دەکەن، هاوکات ژینگەیەک دەستەبەر دەکات کە تێیدا ئابووریی نیشتمانی و ئاشتیی کۆمەڵایەتی گەشە بکات و ببووژێتەوە."

عەلی زەیدی، لە کۆتایی پەیامەکەیدا بانگهێشتێکی کراوەی ئاراستەی تەواوی لایەنە سیاسییەکان کرد و رایگەیاند: "داواکارم درێژە بە گفتوگۆ و هاوکاری بدەن و، بە رۆحییەتێکی پڕ لە بەرپرسیارێتیی نیشتمانییەوە کار بکەن، پێویستە بەرژەوەندیی عێراق بخرێتە سەروو هەموو تێڕوانین و پاساوەکانی دیکەوە، بە جۆرێک کە سەقامگیری بەهێزتر بکات و ئاسۆیەکی فراوانتر بۆ گەشەپێدان و ئاوەدانکردنەوە بکاتەوە."

ئەم پێشهاتە دوای ئەوە دێت، کە ژمارەیەک گرووپی چەکداری سەر بە 'بەرەی موقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق'، بڕیاریان داوە لە دەستەی حەشدی شەعبی جیا ببنەوە و چەکەکانیان رادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکەن.