هەولێر و بەغدا لەسەر دەستپێکردنەوەی کاری کۆمپانیا بیانییەکانی نەوت رێککەوتن

عەلی زەیدی پێشوازیی لە شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات

پێش 45 خولەک

سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەری کۆمپانیا نەوتییە بیانییەکان کۆبووەوە و بڕیاری دا لە سبەینێوە سەرجەم کۆمپانیاکان دەست بە کارەکانیان بکەنەوە، ئەمەش بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی ئەو زیانە ئابوورییە گەورەیەی بەهۆی شەڕ و داخرانی گەرووی هورمزەوە بەر عێراق کەوتووە.

عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، ئەمڕۆ چوارشەممە، پێشوازی لە شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد بە سەرۆکایەتیی کەمال محەمەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان. شاندەکە لەلایەن نوێنەرانی ژمارەیەک لە کۆمپانیا نەوتییە جیهانییەکان یاوەری دەکران، کۆبوونەوەکەش بە ئامادەبوونی هەر یەک لە وەزیری دەرەوە، وەزیری نەوت و سوپاسالاری عێراق بەڕێوەچوو.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا زەیدی گوێبستی روونکردنەوەیەکی تێروتەسەل بوو سەبارەت بە بارودۆخی کاری کۆمپانیا نەوتییەکان لە سایەی ئەو رووداوانەی دوایی کە بەهۆی شەڕی ناوچەکەوە سەریان هەڵداوە. هاوکات دیدگایەکی گشتگیر و گونجاو خرایە روو سەبارەت بە چۆنیەتیی دەستپێکردنەوەی کاری ئەو کۆمپانیایانە لە زووترین کاتدا.

لەو پێناوەشدا، زەیدی لایەنە پەیوەندیدارەکانی راسپارد کە سەرجەم ئەو پێداویستییانە دابین بکەن کە دەبنە هۆی دەستەبەرکردنی ئاسایشی کاری کۆمپانیا نەوتییەکانی هەرێم.

ئاماژەی بەوەش کرد، کە ئەو زیانەی بەهۆی وەستانی هەناردەی نەوت لە رێگەی گەرووی هورمزەوە بەر عێراق کەوتووە زیانێکی گەورە بووە، بۆیە پێویستە هەوڵەکان چڕ بکرێنەوە بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو زیانانە، ئەویش لە رێگەی چارەکردنی ئەو کێشانەی رێگرن لە بەردەم زیادکردنی ئاستی بەرهەمهێناندا.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکوەزیران بڕیاری دا کە لە سبەینێوە سەرجەم کۆمپانیا نەوتییەکان لە هەرێمی کوردستان دەست بە کارەکانیان بکەنەوە، جەختیشی لەسەر گرنگیی کاری هاوبەش، رەخساندنی ژینگەی لەبار و دابینکردنی پێداویستییە بنەڕەتییەکان بۆ ئەو مەبەستە کردەوە.