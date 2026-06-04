مەسرور بارزانی: دەمانەوێت لەگەڵ عێراق رێککەوین و پەیوەندییەکانمان باشتر بکەین

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 04ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، سەردانەکەیان بۆ بەغدا بە مەبەستی پشتیوانیکردن بووە لە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق و چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەردوو لا لەسەر بنەمای دەستوور.

سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوە دا، شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدای کردووە و گفتوگۆی رژدیان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی لەبارەی پرسی مووچە و هەناردەی نەوت کردووە.

روونیشی کردەوە، "ئامادەین یارمەتیی عێراق بدەین بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت لە رێگەی بۆرییەکانی هەرێمی کوردستانەوە، چونکە کۆمپانیا نەوتییەکان داوای گەرەنتی دەکەن بۆ دەستپێکردنەوەی کارەکانیان".

لەبارەی کەرتی کارەباوە مەسرور بارزانی ئەوەشی خستەروو، هەرێمی کوردستان ئەزموونێکی سەرکەوتووی لە بەرهەمهێنانی کارەبادا هەیە و تاوەکوو 2000 مێگاوات کارەبا بە حکوومەتی فیدراڵی دەدەن.

سەبارەت بە کێشە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان و دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی، سەرۆکوەزیران پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ دەستپێشخەرییەکە دووپات کردەوە و داواشی لە لایەنە سیاسییەکان کرد بە عەقڵانییەتەوە بیر بکەنەوە و کێشەکان چارەسەر بکەن، هەروەها جەختی لەسەر گرنگیی کاراکردنەوەی پەرلەمان و رێزگرتن لە ئیرادەی خەڵک و ئەنجامدانی هەڵبژاردن کردەوە.

لە کۆتاییدا لەبارەی پرسی مووچە و دەروازە سنوورییەکان، سەرۆکوەزیران رایگەیاند، بەڕێوەبردنی دەروازەکان بەپێی دەستوور کاری هاوبەشە و هەرێمی کوردستان پابەندە بە دەستوورەوە. هەروەها هیوای خواست پرسی مووچەی فەرمانبەران تێکەڵی ململانێ سیاسییەکان نەکرێت.



دەقی وەڵامەکانی مەسرور بارزانی بۆ پرسیاری رۆژنامەنووسەکان: