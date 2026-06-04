پڕۆژەیەکی هاوبەشی سینەمایی لە نێوان کوردستان و ئیتاڵیا دەستپێدەکات

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دوای سەرکەوتنی خولی یەکەمی فێستیڤاڵی کوردستان بۆ فیلمی ژینگە، رێکەوتنێکی هاوبەش لەگەڵ فێستیڤاڵی رووبار تایبەت بە ژینگە لە وڵاتی ئیتاڵیا واژۆ کراوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ی حوزەیرانی 2026، پشتیوان عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری فێستیڤاڵی کوردستان بۆ فیلمی ژینگە بە کوردستان24ی گوت، "سەرکەوتنی خولی یەکەمی فێستیڤاڵی کوردستان بۆ فیلمی ژینگە و بڵاوکردنەوەی هەواڵەکانی لەلایەن ژمارەیەک میدیای ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەوە، بەتایبەتی ماڵپەری کوردستان24 بە زمانی ئینگلیزی، بووە هۆی ئەوەی سەرنجی دامەزراوە و فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکان بەرەو ئەم فێستیڤاڵە رابکێشرێت و پەیوەندییەکی راستەوخۆ لەنێوان هەردوولا دروست ببێت."

پشتیوان عەبدوڵڵا گوتیشی، "هەردوو فێستیڤاڵەکە لە داهاتوودا هاوکاری لە بواری ئاڵوگۆڕی فیلم، بانگهێشتکردنی میوان و نوێنەران، و هاوبەشی لە چالاکی و پڕۆگرامە سینەمایییەکاندا دەکەن. بەم شێوەیە، فیلمە هەڵبژێردراوەکانی فێستیڤاڵی کوردستان بۆ فیلمی ژینگە دەتوانن لە ئیتاڵیا پێشان بدرێن، هەروەها بەرهەمەکانی فێستیڤاڵی ئیتاڵیاش لە کوردستان پیشان دەدرێن، کە ئەمە هەلی زیاتر بۆ ناساندنی ئەزموون و کولتووری سینەمایی هەردوولا دابین دەکات."

پشتیوان عەبدوڵڵا باس لە گرنگی فێستیڤاڵەکەی ئیتاڵیا دەکات و دەڵێت، "فێستیڤاڵی ئیتاڵیا کە لەسەر بنەمای پاراستنی ژینگە و پەیوەندی هونەر بە سروشت دامەزراوە، هەموو ساڵێک لە هەوای کراوە و لە نزیکی رووبارێک بەڕێوەدەچێت. ئەو تایبەتمەندییەش وای کردووە کە فێستیڤاڵی کوردستان بۆ فیلمی ژینگە هاوبەشییەکی نزیک لەگەڵیدا ببینێت، چونکە هەردوو فێستیڤاڵ گرنگی بە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەیی و بەکارهێنانی زمانی سینەما بۆ گەیاندنی ئەو پەیامانە دەدەن."

بەڕێوەبەری فێستیڤاڵی ژینگەی کوردستان باس لە رێککەوتنەکەیان لەگەڵ فێستیڤاڵی ئیتاڵیا دەکات و دەڵێت، "ئەم رێککەوتنە تەنیا سەرەتای پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانە و هەوڵدەدەین لە قۆناخی داهاتوودا هاوبەشی لەگەڵ فێستیڤاڵە جیهانییەکانی دیکەی بواری ژینگە دروست بکەین. هەروەها ئامانجی سەرەکی ئەو هەنگاوە بریتییە لە گەیاندنی دەنگی فیلمسازان و بەرهەمە ژینگەییە کوردییەکان بۆ زۆرترین ژمارەی بینەر و دامەزراوەی سینەمایی لە جیهاندا."

پشتیوان عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوەش دا، "لە هەمان کاتدا، ئێمە هەوڵ دەدەین شێوازی بەڕێوەبردنی خولی داهاتووش بگۆڕێت. بەپێی پلانەکانمان، فێستیڤاڵی ساڵی داهاتوو لە هەوای کراوە و لە ناو سروشت بەڕێوەدەچێت، نەک تەنیا لە هۆڵەکانی سینەما. پارکی سامی عەبدولڕەحمان و چەند شوێنێکی سروشتی تر لە هەولێر وەک هەڵبژاردەی سەرەکی باس کراون بۆ میوانداریی چالاکییەکانی فێستیڤاڵ."

ئەم جۆرە هاوبەشییانە دەتوانن پێگەی فێستیڤاڵی کوردستان بۆ فیلمی ژینگە لەسەر نەخشەی فێستیڤاڵە تایبەتییەکانی جیهان بەهێزتر بکەن و لە هەمان کاتدا، رێگە بۆ ناساندنی زیاتر و باشترکردنی فیلم و هونەری کوردی لە دەرەوەی سنوورەکانی کوردستان خۆش بکەن.