رووسیا.. شانۆگەرییەکی کوردی بەشداری فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئۆسترۆڤسکی دەکات

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گروپی شانۆی هەوار، بە شانۆگەری "سەلمه"، کە لە دەرهێنانی نەژاد نەجمە، بەشداری لە خولی هەشتەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئۆسترۆڤسکی دەکات، کە لە شاری کینێشمای پارێزگای ئیڤانۆڤۆی رووسیا بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ی تەمموزی 2026، نەژاد نەجم، دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە بە کوردستان24ی گوت، "فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئۆسترۆڤسکی، یەکێکە لە گرنگترین فێستیڤاڵە شانۆییەکانی رووسیا، ئامانجی سەرەکی فێستیڤاڵەکە بریتییە لە کۆکردنەوەی گروپە شانۆییە پیشەییەکان لە وڵاتانی جیاواز، بۆ پێشکەشکردنی نمایشە نوێکان، گۆڕینەوەی ئەزموون، و دروستکردنی پەیوەندییە هونەرییە نێودەوڵەتییەکان. لە ماوەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵدا، جگە لە نمایشەکان، چالاکیی وەک کۆبوونەوەی هونەری، گفتوگۆ، سیمینار و وۆرکشۆپی تایبەت بە شانۆش بەڕێوەدەچن، کە بەشداران دەرفەتی ناسین و هاوکاری زیاتریان لەگەڵ هونەرمەندانی جیهان پێدەدات."

نەژاد نەجم گوتیشی،" ئەم بانگهێشتنامەیە نیشانەیەکە لە متمانەی نێودەوڵەتی بە شانۆی کوردی و ئەو پەیامە مرۆیی و ئاشتیخوازانەیە کە شانۆگەری "سەلمه"، هەڵیگرتووە. بۆیە ئێمە ئەو هەنگاوە بە بەرهەمی ساڵانێک ماندووبوون، بەردەوامی و باوەڕ بە هونەر دەزانین؛ هەوڵێک کە ئێستا دەنگی شانۆی کوردی بەرەو شانۆکانی جیهان دەبات."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی شانۆگەرییەکە دەکات و دەڵێت، "شانۆگەری "سەلمه" کارێکی هاوبەشی نێوان کوردستان و فەرەنسایە و لە رێگەی زمانی شانۆوە، بیرەوەریی قوربانییان زیندوو دەکاتەوە و رووناکی دەخاتە سەر ئەو ئازار، کارەسات و زیانانەی کە بەسەر هەزاران خێزان و نەوەکانی کورددا هاتوون. نمایشەکە هەروەها پەیامێکی مرۆیی و جیهانی هەڵدەگرێت بۆ پاراستنی یادەوەریی قوربانییان و جەختکردنەوە لەسەر گرنگی دووبارە نەبوونەوەی ئەو جۆرە تاوانانە لە داهاتوودا."

نەژاد نەجم ئاماژەی بەوەش دا، "بەشداریکردنمان لەو فێستیڤاڵە هەنگاوێکی گرنگە بۆ بەهێزکردنی ئامادەبوونی شانۆی کوردی لە شانۆکانی جیهان و دڵنیاییەکی نوێیە لەوەی کە هونەری کوردی دەتوانێت بە زمانی هاوبەشی مرۆڤایەتی، سنوورەکان ببڕێت و دەنگی قوربانییان و هیوا بۆ ئاشتی بگەیەنێتە هەر شوێنێک."

خولی هەشتەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئۆسترۆڤسکی، بڕیارە 18ی ئابی 2026، لە شاری کینێشمای پارێزگای ئیڤانۆڤۆی رووسیا بەڕێوەبچێت و ماوەی پێنج رۆژ بەردەوام بێت.

شانۆگەری "سەلمە"، لە نووسینی د. دڵشاد مستەفا و سینۆگرافیا و دەرهێنانی نەژاد نەجمە. هەروەها هەوار فارس و ئۆغێرلی ئەمپێرت رۆڵی سەرەکی لەو نمایشە دەگێڕن.