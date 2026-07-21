باکرهان: بۆ بنیاتنانی تورکیایەکی دیموکرات دەبێت "یاسای چوارچێوە" دەربچێت

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تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی گشتیی پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان (دەم پارتی) رایگەیاند، بۆ ئەوەی پرۆسەی ئاشتی بەرەو پێش بچێت، پێویستە بەبێ دواکەوتن "یاسای چوارچێوە" دەربچێت و جەختی کردەوە کە "خاڵی دەسپێک بۆ بنیاتنانی تورکیایەکی دیموکرات، دەبێت دەرکردنی ئەو یاسایە بێت."

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تەمموزی 2026، تونجەر باکرهان لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا رایگەیاند: لەسەر "رێرەوی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکرات" بەردەوامن، بەڵام بۆ بەردەوامیی ئەم رێڕەوە، پێویستیان بە هەنگاوی یاسایی هەیە.

هاوسەرۆکی دەم پارتی گوتی "یاسای چوارچێوە کۆتایی نییە، بەڵکو سەرەتایەکی بنەڕەتییە، بۆ تێپەڕبوون لەم دەرگایە، پێویستە یاساکە دەربچێت و جێبەجێ بکرێت، هاوکات دەبێت نەخشەرێگەیەکی هاوبەش کە لایەنەکان و رای گشتیی لەسەری کۆک بن ئامادە بکرێت، تاوەکو پرۆسەی دیموکراسیبوون و یەکگرتنی دیموکراتیک دەستپێبکات."

باکرهان ئاماژەی بەوەش کرد، شاندی دەم پارتی بۆ دوێنێ 20ـی تەممووزی 2026، لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، کۆبوونەتەوە و گوتی "ئەو نزیکایەتییە هاوبەشەی بۆ بەردەوامیی پرۆسەکە دروستبووە کارێکی ئەرێنییە، بەڵام دەبێت یاسای چوارچێوە گشتگیر بێت و بە عەقڵیەتێکی یەکلایەنە و سەپێنراو ئامادە نەکرێت."

ناوبراو جەختی لەوەش کردەوە کە دەبێت مەرجەکانی کارکردن و پەیوەندیی ئۆجەلان فەراهەم بکرێت و گوتی "یاسای ئۆجەلان، یاسای ئاشتییە، بۆیە دەبێت چیتر ستاتۆی ئۆجەلان رێکبخرێت."

هەروەها باسی لەوە کرد، بە چارەسەربوونی پرسی کورد، تورکیا لە رووی ئابووری، سیاسی و کۆمەڵایەتییەوە دەچێتە قۆناخێکی نوێوە."