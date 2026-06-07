گوتەبێژی حەج و عومرە: حاجیانی هەرێم سەلامەتن و گەڕانەوەیان بە رێگەی وشکانی دەبێت

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کاروان ستونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، سەرەڕای ئەو دۆخە نەخوازراوەی بەهۆی پەرەسەندنە سەربازییەکانی ناوچەکەوە هاتە پێش، سەرجەم حاجیانی کوردستان سەلامەتن و هیچ کێشە و گرفتێکیان نییە.

یەکشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، کاروان ستونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، تاوەکو ئێستا 3 هەزار و 320 حاجی کوردستان لە رێگەی ئاسمانییەوە گەڕاونەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان و پڕۆسەکە بە سەلامەتی کۆتایی هاتووە.

سەبارەت بەو حاجیانەی کە تا ئێستا لە وڵاتی سعوودیە ماونەتەوە، کاروان ستونی روونی کردەوە، تەنها 1800 حاجی لە شاری مەدینە ماون و هەموویان تەندروستییان باشە، ئاشکراشی کرد بڕیار دراوە بەهۆی بارودۆخی ئێستاوە، سەرجەم ئەو حاجیانەی کە ماونەتەوە لە رێگەی وشکانییەوە بگەڕێنرێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان.