ئیبراهیم رەزایی بۆ کوردستان24: سەردەمی دانبەخۆداگرتنی ئێران کۆتایی هاتووە

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گوتەبێژی لیژنەی ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 هۆشداریی توند دەداتە ئەمریکا و ئیسرائیل و رایدەگەیەنێت، سەردەمی دانبەخۆداگرتنی تاران کۆتایی هاتووە و ئامادەی وەڵامدانەوەی هەر هێرشێکن.

ئیبراهیم رەزایی، گوتەبێژی لیژنەی ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران ئەمڕۆ دووشەممە 08ـی حوزەیرانی 2026 لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند، ئەمریکا تاوانباری پلە یەکە لەو رووداوانەی لە ناوچەکەدا روو دەدەن و ئیسرائیلیش بەبێ رەزامەندیی واشنتن هیچ هەنگاوێک نانێت.

رەزایی ئاماژەی بەوە کرد، ئەمریکا بە پارەی باج و داهاتی خەڵکەکەی خۆی چەک و فڕۆکە و پێداویستیی سەربازی دەداتە ئیسرائیل بۆ ئەنجامدانی هێرشەکانی. روونیشی کردەوە، ئێران بەردەوام دەبێت لە سزادانی ئیسرائیل لە بەرانبەر ئەو تاوانانەی ئەنجامیان دەدات.

گوتەبێژی لیژنەی ئاسایشی پەرلەمانی ئێران ئەوەشی خستە روو، تاران پاڵپشتی لە ئارامی و ئاگربەست دەکات لە هەموو بەرەکاندا بەتایبەتی لە لوبنان، یەمەن و عێراق. هەروەها گوتی، هێرشکردنە سەر لوبنان وەک هێرشکردنە سەر ئێران وایە و بۆیەش بە توندی وەڵامیان داوەتەوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئیبراهیم رەزایی ئاماژەی بەوە دا، سەردەمی دانبەخۆداگرتن و بێدەنگیی ئێران بەرانبەر کارەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا تێپەڕیوە و ئێستا وڵاتەکەی لە پێگەیەکی زۆر بەهێزتردایە.

لە کۆتاییدا رەزایی روونیشی کردەوە، ئەوان لە جەنگی 40 رۆژەدا فێری ئەوە بوون چۆن رووبەڕووی ئیسرائیل و ئەمریکا ببنەوە و شکستیان پێ بهێنن، هۆشداریشی دا رۆژانی زۆر سەختتر چاوەڕێی ئیسرائیل و ئەمریکا دەکەن.

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