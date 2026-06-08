گەنجانی کورد لە کەرکووک بێکارن

پێش کاتژمێرێک

لە کەرکووک ململانێی سیاسی و نەبوونی هەلی کار بوونەتە هۆی راگرتنی پرۆسەی دامەزراندنی حەوت هەزار و 304 گەنج، ئەمەش وای کردووە بەشێکی زۆری دەرچووانی زانکۆ پەنا بۆ دەستگێڕی و کارکردن لە بازاڕەکاندا ببەن.

محەممەد عیماد گەنجێکی دەرچووی کۆلێژی یاسایە، لەبری ئەوەی لە فەرمانگەیەک یان بوارەکەی خۆیدا خزمەت بکات، ناچارە لە ناو بازاڕی کەرکووکدا عەرەبانەیەکی بچووک دابنێت و جلوبەرگ بفرۆشێت.

ئەو، باس لەو ستەمە دەکات لە گەنجانی کورد لە شارەکەدا دەکرێت و بە کوردستان 24ـی گوت، "گەنجی کورد بەڕاستی لێرە زوڵمی لێکراوە، دەڵێن بودجە و پارە و جێگە نییە. نەک هەر من، بەڵکوو پزیشک، ئەندازیار و دەرمانسازیش هەن خوێندنیان تەواو کردووە و لە ماڵەوە دانیشتوون، تەنانەت برایەکی خۆم کۆلێژی دەرمانسازیی تەواو کردووە و بێکارە".

سەرەڕای بێکارییەکی زۆر لە ریزەکانی گەنجاندا، بەپێی ئەو بەڵگەنامانەی دەست کوردستان 24 کەوتوون، بڕی 61 ملیۆن دینار تەنیا بۆ دروستکردنی وێبسایتێک و لینکێک بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمی دامەزراندن خەرج کراوە، بەڵام تاوەکوو ئێستا ئەو سایتە هیچ سوودێکی نەبووە و هیچ گەنجێک لە رێگەیەوە دانەمەزراوە.

لەبارەی چارەنووسی ئەو پلە وەزیفییانەی بۆ شارەکە تەرخان کراون، نەشئەت شاوێز جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "بەدواداچوون بۆ ئەو حەوت هەزار و 304 پلە وەزیفییە دەکەین و دەمانەوێت بگەینە خاڵی کۆتایی لەو بابەتەدا. لێکۆڵینەوە دەکەین بزانین ئەو ئاستەنگانە چین رێگرن لە راگەیاندنی ناوەکان، تاوەکوو بە نووسراوی فەرمی وەڵام بدەینەوە".

ململانێی نێوان لایەنە سیاسییەکان هەموو کەرتەکانی شارەکەی پەکخستووە، تەنانەت هیوای گەنجان و کاسبکارانیشی لەباربردووە. بەهۆی ئەو ململانێیانەوە دامەزراندنی زیاتر لە حەوت هەزار گەنج راگیراوە و وەک ئەوەی لە کەرکووک بووبێتە یاسا، "مادام رێککەوتنی سیاسی نییە، کەواتە دامەزراندنیش نییە".