ترەمپ: ئیسرائیل و ئێران دەیانەوێت ئاگربەست بکەن

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ ئامادەیی هەردوو لایەنی ئێران و ئیسرائیلی بۆ راگەیاندنی ئاگربەستێکی خێرا راگەیاند و جەخت دەکاتەوە دانوستانەکانی ئاشتی بەردەوامن، هۆشداریش دەدات تاوەکو رێککەوتنی کۆتایی گەمارۆکان بە بەهێزی دەمێننەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ی حوزەیرانی 2026 دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "تروس سۆشیاڵ" پەیامێکی بڵاو کردەوە و ئاماژەی بەوە کرد، هەردوو لایەن واتە ئیسرائیل و ئێران بەدوای ئاگربەستێکی دەستبەجێدا دەگەڕێن و هەوڵی وەستاندنی جەنگ دەدەن.

دۆناڵد ترەمپ لە پەیامەکەیدا روونیشی کردەوە، دانوستانەکانی کۆتایی لەسەر پرسی ئاشتی بەردەوامن و بەرەوپێش دەچن، بەو مەرجەی نەزانی و گەمژەیی رێگر نەبن لە بەردەم گەیشتن بە ئەنجام.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا ترەمپ ئەوەشی خستە روو، گەمارۆ دەریاییەکەیان بە تەواوی کاریگەری و هێزی خۆیەوە دەمێنێتەوە تاوەکو دەگەنە رێککەوتنی کۆتایی، هەروەها پێشبینی دەکات هەنگاوەکان بە خێرایی بەڕێوە بچن.

ترەمپ لە پەیامێکی پێشوویدا، داوای لە ئێران و ئیسرائیل کردبوو، دەستبەجێ هێرشەکانیان رابگرن.

شەوی رابردوو (یەکشەممە، 07ـی حوزەیرانی 2026)، گرژییەکانی نێوان تاران و تەلئەڤیڤ پێیان نایە قۆناغێکی نوێوە؛ سوپای پاسدارانی ئێران چەندان هێرشی مووشەکی کردە سەر ئیسرائیل و بەشێک لە مووشەکەکان لە تەلئەڤیڤی پایتەخت و ناوچەکانی دیکەی ئەو وڵاتە کەوتنەخوارەوە.

سوپای پاسدران هۆکاری هێرشەکانی بۆ "پابەندنەبوونی ئیسرائیل و ئەمریکا بە ئاگربەست و بەردەوامبوونی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان و بەتایبەت ناوچەی زاحییەی بەیرووت" گەڕاندەوە.

لە وەڵامی ئەو هێرشە مووشەکییانەدا، هێزی ئاسمانیی ئیسرائیل هێرشی کردە سەر چەندان ئامانجی سەربازیی ئێران لە ناوچەکانی رۆژئاوا و ناوەڕاستی ئەو وڵاتە. هاوکات هێرشی کردە سەر کۆمەڵگەی پترۆکیمیایی لە ماهشەهر.

سوپای ئیسرائیل لە راگەیەنراوێکدا جەختی کردووە، لە رووی هێرشکردن و بەرگرییەوە بە تەواوەتی ئامادەن و چاودێریی هەموو جموجووڵەکانی ئێران دەکەن. هاوکات، بە گوێرەی میدیاکانی ئەو وڵاتە، ئەم هێرشە پێچەوانانە، چەند رۆژێک دەخایەنن.