ئاسمانی عێراق بەرووی گەشتە ئاسمانییەکاندا کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیلی عێراق کردنەوەی ئاسمانی وڵات و دەستپێکردنەوەی گەشتەکانی لە هەموو فڕۆکەخانەکان راگەیاند.

ئەمڕۆ دووشەممە، 08ـی حوزەیرانی 2026، دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیلی عێراق لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، ئاسمانی عێراق بە رووی هەموو گەشتە ئاسمانییەکانی هاتن و چوون لە تەواوی فڕۆکەخانەکان کرایەوە. ئاماژەی بەوەش کرد، جووڵەی فڕین بەپێی رێکارە کارپێکراوەکان دەستیپێکردووەتەوە.

روونیشی کردەوە، بەردەوام دەبن لە چاودێریکردنی دۆخەکە و هەڵسەنگاندنی ئاسایش بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان. جەختی لەسەر پاراستنی بەرزترین ئاستی سەلامەتی و ئاسایش بۆ ئاسمانی وڵات کردەوە.

ئەوەشی خستە روو، کۆمپانیاکانی فڕین و گەشتیاران لە هەر گۆڕانکارییەکی نوێ لە رێگەی کەناڵە فەرمییەکانەوە ئاگادار دەکرێنەوە.

ئەم بڕیارەی دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیل بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتەکان، لە کاتێکدایە، پێشتر بڕیاری داخرانی تەواوەتیی ئاسمانی عێراق درابوو؛ بڕیار بوو ئەو قەدەخەیە 72 کاتژمێر بخایەنێت و لە ئێوارەی 7ی حوزەیرانەوە تاوەکو ئێوارەی 10ی حوزەیران بەردەوام بێت.