چوارچێوەی هەماهەنگی: دەبێت کابینەی حکوومەت تەواو بکرێت

پێش کاتژمێرێک

لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی لە نووسینگەی عەممار حەکیم لە بەغدا کۆبوونەوە و تێیدا جەختیان لەسەر چارەسەرکردنی تەنگژەی کارەبا و پێویستیی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت لە زووترین کاتدا کردەوە.

رۆژی دووشەممە، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی خولیی خۆی لە نووسینگەی عەممار حەکیم و بە ئامادەبوونی عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڕێوەبرد، لەنێو کۆبوونەوەکەدا چەندین پرسی گرنگی رۆژەڤ و خشتەی کارەکانی حکوومەت تاوتوێ کران.

بەگوێرەی راگەیەندراوی فەرمیی کۆبوونەوەکە، سەرۆکوەزیرانی عێراق دیدگایەکی گشتگیری بۆ چارەسەرکردنی تەنگژەی ئابووری و چەندین رێکاری کردەیی خستووەتە روو، کە جێگەی رەزامەندی و پاڵپشتی لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بووە، بەتایبەت ئەو پێشنیازانەی پەیوەستن بە چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا و کاراکردنی یاساکانی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی بۆ پاڵپشتیکردنی کەرتی تایبەت.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی دووپاتی کردەوە کە سەرجەم هێزە سیاسییەکان لە رووی پەرلەمانی و سیاسی و میدیاییەوە پاڵپشتی حکوومەت دەکەن بۆ سەرخستنی بەرنامە چاکسازییەکەی. هاوکات جەخت لەسەر پێویستیی خێراکردنی هەنگاوەکان بۆ تەواوکردنی کابینەی وزاری لە نزیکترین کاتدا کرایەوە.

بڕیارە لە سەرەتای مانگی داهاتوو کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی عێراق دەستپێبکەن و کابینەی وزاری تەواو بکرێت، ئەوەش لە کاتێکدا کە لەکۆی 23 وەزارەت 9 وەزارەت بێوەزیر ماونەتەوە و متمانە بە وەزریرەکانیان نەدراوە و لە بەرامبەردا ئەو وەزیرانەی دەنگی پێویستیان بەدەست نەهێناوە لە دادگا سکاڵای یاساییان دژی پرۆسەی دەنگدانی نێو پەرلەمانی عێراق تۆمار کردووە.