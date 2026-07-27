لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە داوای سزادانی فەرماندە باڵاکانی پۆلیسی کەرکوک دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، راپۆرتێکی لیژنەیەکی تایبەتی لێکۆڵینەوە داوای پێکهێنانی ئەنجوومەنی لێکۆڵینەوە (مەجلیسی تەحقیق) لەسەر ژمارەیەک لە فەرماندە و بەڕێوەبەرە باڵاکانی پۆلیسی پارێزگای کەرکوک دەکات.

دووشەممە 27ـی تەممووزی 2026، بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک، ئەو راپۆرتە کە بەرزکراوەتەوە بۆ وەزیری ناوخۆی عێراق، دوای لێکۆڵینەوە لە کەموکوڕی و کێشەکانی دەزگا ئەمنییەکانی کەرکوک ئامادە کراوە، ئەو بەرپرسانەی کە بەهۆی کەمتەرخەمییەوە تۆمەتەکەیان ئاراستە کراوە و داوای لێپێچینەوەیان لێ دەکرێت، بریتین لە:

فەرماندەی پۆلیسی کەرکوک.

بەڕێوەبەری پۆلیسی پاراستنی دامودەزگا حکوومییەکان.

بەڕێوەبەری کاروباری ناوخۆی پۆلیس (شوئون داخلی).

فەرماندەی فەوجەکانی ئامادە.

فەرماندەی فەوجی تاکتیکی.

فەرماندەی فەوجی سوات.

بەڕێوەبەری میرە.

ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرانی بنکەکانی پۆلیس و نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان.

ئاماژە بەوەشکراوە، ئەم رێکارانە لە چوارچێوەی هەوڵەکاندان بۆ چاکسازی لە ناو دەزگا ئەمنییەکان و لێپێچینەوە لە هەر جۆرە کەمتەرخەمییەک کە کار بکاتە سەر سەقامگیریی ئاسایشی پارێزگاکە.