سیاسی

لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە داوای سزادانی فەرماندە باڵاکانی پۆلیسی کەرکوک دەکات

عێراق گەندەڵی لە عێراق کەرکووک

بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، راپۆرتێکی لیژنەیەکی تایبەتی لێکۆڵینەوە داوای پێکهێنانی ئەنجوومەنی لێکۆڵینەوە (مەجلیسی تەحقیق) لەسەر ژمارەیەک لە فەرماندە و بەڕێوەبەرە باڵاکانی پۆلیسی پارێزگای کەرکوک دەکات.

دووشەممە 27ـی تەممووزی 2026، بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک، ئەو راپۆرتە کە بەرزکراوەتەوە بۆ وەزیری ناوخۆی عێراق، دوای لێکۆڵینەوە لە کەموکوڕی و کێشەکانی دەزگا ئەمنییەکانی کەرکوک ئامادە کراوە، ئەو بەرپرسانەی کە بەهۆی کەمتەرخەمییەوە تۆمەتەکەیان ئاراستە کراوە و داوای لێپێچینەوەیان لێ دەکرێت، بریتین لە:

فەرماندەی پۆلیسی کەرکوک.
بەڕێوەبەری پۆلیسی پاراستنی دامودەزگا حکوومییەکان.
بەڕێوەبەری کاروباری ناوخۆی پۆلیس (شوئون داخلی).
فەرماندەی فەوجەکانی ئامادە.
فەرماندەی فەوجی تاکتیکی.
فەرماندەی فەوجی سوات.
بەڕێوەبەری میرە.
ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرانی بنکەکانی پۆلیس و نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان.
ئاماژە بەوەشکراوە، ئەم رێکارانە لە چوارچێوەی هەوڵەکاندان بۆ چاکسازی لە ناو دەزگا ئەمنییەکان و لێپێچینەوە لە هەر جۆرە کەمتەرخەمییەک کە کار بکاتە سەر سەقامگیریی ئاسایشی پارێزگاکە.

 
 
سۆران کامەران ,