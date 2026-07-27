فوئاد حوسێن و هاریس جێبەجێکردنی یاداشتنامەکانی نێوان بەغدا و واشنتنیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی عێراق، پێشوازی لە جۆشوا هاریس، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا کرد، لە دیدارەکەدا باس لە میکانیزمەکانی جێبەجێکردنی ئەو یاداشتنامانەی لێکتێگەیشتن کرا کە پێشتر لە نێوان هەردوو وڵاتدا واژۆ کرابوون.

دووشەممە 27ـی تەممووزی 2026، بەپێی بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ جۆشوا هاریس کاربەڕێکەری باڵێۆزخانەی یەمریکا لە بەغدا کۆبونەوە، لە کۆبوونەوەکەدا دەرەنجامەکانی سەردانی شاندی باڵای عێراق بە سەرۆکایەتی سەرۆکوەزیران بۆ واشنتن هەڵسەنگێنران، بەتایبەت ئەو رێککەوتنانەی کە پەیوەستن بە بەهێزکردنی هاوکارییەکانی نێوان هەردوو وڵات لە سێکتەرە جیاوازەکاندا، هەروەها باس لە ئەنجامەکانی سەردانەکەی ئەم دواییەی سەرۆکوەزیران بۆ کۆماری ئیسلامیی ئێران کرا.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، باس لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، بەتایبەت تورکیا و عەرەبستانی سعوودیە کرا، هەروەها ئامادەکارییەکان بۆ سەردانە فەرمییە چاوەڕوانکراوەکانی داهاتوو تاوتوێ کران، بە مەبەستی فراوانکردنی هاوکارییە ناوچەییەکان و پەرەپێدانی شەراکەتی دووقۆڵی.

هەردوو لایەن بیروڕایان گۆڕییەوە سەبارەت بە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە، بەتایبەت پرسی ئاسایشی دەریاوانی لە گەرووی هورمز و جەختیان لەسەر گرنگیی دوورکەوتنەوە لە هەر جۆرە گرژییەک و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە کردەوە.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، باس لە رەهەندە ئابوورییەکانی پەرەسەندنە ناوچەییەکان و کاریگەرییە گریمانەکراوەکانیان لەسەر بازاڕی نەوت و دۆخی دارایی عێراق کرا.