هەزار خێزانی ئاوارەی شنگال لە دهۆک سەرقاڵی کشتوکاڵن

پێش کاتژمێرێک

سەرەڕای سەختییەکانی ژیانی ئاوارەیی، بەشێک لە خەڵکی شنگال لە کارکردن نەوەستاون و لە سنووری پارێزگای دهۆک زەوییە کشتوکاڵییەکان بەکرێ دەگرن بۆ بەرهەمهێنانی بەروبوومی وەرزی، تاوەکو لەو رێگەیەوە بژێویی خێزانەکانیان دابین بکەن. لە ئێستادا نزیکەی 1000 خێزانی ئاوارە لەو سنوورە سەرقاڵی کشتوکاڵن.

مازن قەیرانی، جووتیار و ئاوارەی شنگال، بە پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، 10 ساڵە سەرقاڵی ئەو کارەن و رۆژانە حەوت بۆ هەشت کاتژمێر کار دەکەن. روونیشی کردەوە، کارەکەیان زەحمەتە و نرخی دەرمان و پێداویستییە کشتوکاڵییەکانیش گرانن، هاوکات لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمەکانیاندا بازاڕیان وەکو پێویست نییە.

سەبارەت بە رۆڵی دامەزراوەکانی حکوومەت، موسڵیح حەسەن، یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، بە پەیامنێری کوردستان24ـی گوت، جووتیارە ئاوارەکان شارەزاییەکی باشیان لە چاندنی بەرهەمە وەرزییەکانی وەک تەماتە و خەیاردا هەیە. ئەوەشی خستە روو، هەرچەندە زەوییەکان بەکرێ دەگرن، بەڵام بەڕێوەبەرایەتییەکەیان لە رێگەی ساغکردنەوەی بەرهەمەکانیانەوە لە بازاڕدا پاڵپشتییان دەکات، بۆ ئەوەی ساڵ بە ساڵ بەرهەمیان زیاتر بێت.

بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیی کشتوکاڵی دهۆک، بەرهەمی ساڵانەی تەماتە و خەیار لەو پارێزگایە دەگاتە 128 هەزار تۆن، پشکی شێری ئەم بەرهەمەش بە دەستی ئەو جووتیارە ئاوارانە بەرهەم دەهێنرێت و دەخرێتە بازاڕەوە.