ئەردۆغان: ئاشتی ناوخۆی تورکیا بەهێزتر دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆککۆماری تورکیا، لە لێدوانێکی نوێدا جەختی لەسەر بەردەوامیی پڕۆسەی "ئاشتی" کردەوە و رایگەیاند، ئەم پڕۆسەیە تەنیا گرتنەبەری سیاسەتێکی ئەمنی نییە، بەڵکو گوزارشت لە دیدگایەکی ستراتیژیی قووڵی دەوڵەت دەکات بۆ سەدەی نوێی تورکیا.

ئەمڕۆ سێشەممە، 9ـی حوزەیرانی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند: ئەو متمانە بەخۆبوون و توانای بڕیاردانە سەربەخۆیەی کە وڵاتەکەی هەیەتی، هۆکاری سەرەکییە بۆ ئەو هەنگاوە جێگیرانەی لە ناوچەی کەنداوەوە تا باکووری ئەفریقا و رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست دەینێن.

گوتیشی "ئەو ئازایەتی و توانای پلاندانانەی هەمانە، بزوێنەری سەرەکیی پرۆسەی بنبڕکردنی تیرۆرە."

سەبارەت بە ئامانجەکانی ئەم پڕۆسەیە، ئەردۆغان رایگەیاند "کاتێک ئەم پڕۆسەیە بەپێی ئامانجەکانمان بە سەرکەوتوویی دەگاتە ئەنجام، نەک هەر تەنیا بەرەی ناوخۆییمان بەهێز دەکات، بەڵکو ئاسایشی تورکیا قایمتر دەکات و ئاسۆیەکی نوێ لەبەردەم گەلەکەماندا دەکاتەوە."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، سەرۆککۆماری تورکیا تیشکی خستە سەر ستراتیژیی وڵاتەکەی بۆ رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و گوتی "بەو ستراتیژییەی کە پەیڕەومان کرد بۆ لەناوبردنی تیرۆر لە سەرچاوەکەیدا، توانیمان لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات سەرکەوتنی چارەنووسساز و گەورە تۆمار بکەین."