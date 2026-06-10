رێنمایی نوێ بۆ هەناردەکردنەوەی ئۆتۆمبێل دەرکرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان، گشتاندنێکی نوێی بۆ سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکانی گومرگ دەرکرد سەبارەت بە رێکخستنەوەی پرۆسەی دووبارە هەناردەکردنەوەی ئۆتۆمبێل بۆ دەرەوەی وڵات.

چوارشەممە 10ـی حوزەیرانی 2026، بەپێی نووسراوێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان، چەند بڕیارێکی گرنگ لە رێکەوتی 15ـی حوزەیرانی 2026ـەوە دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە، هاوکات ئاماژە بەوەشکراوە، رێگە بە هەناردەکردنی هیچ ئۆتۆمبیلێک نادرێت کە لە یەکێک لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تۆمارنەکرابێت.

گرنگترینیان ئەو بڕیارانەی دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە ئەمانەن:

1- رێگەدان بە هەناردەکردنەوە: رێگە بە کۆمپانیاکان دەدرێت ئەو ئۆتۆمبێلانەی کە بە تابلۆی کاتی هاوردەی هەرێمی کوردستان کراون، دووبارە هەناردە بکرێنەوە، ئامانج لەم بڕیارە رێگریکردنە لە بەرزبوونەوەی نرخی ئۆتۆمبێلە نوێیەکانی مۆدێل (2024، 2025، 2026) لە بازاڕەکانی ناوخۆدا و رێکخستنەوەی هاوسەنگی بازاڕ.

2- وەرگرتنی مۆڵەت: پێویستە ئەو کۆمپانیایانەی دەیانەوێت ئۆتۆمبێل هەناردە بکەنەوە، مۆڵەتی فەرمی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی وەربگرن، بەو مەرجەی کۆمپانیاکە بەپێی رێنماییەکانی ساڵی 2021 تۆمار کرابێت.

3- باجی گومرگی: بڕی ( 5% ) لە نرخی خەمڵێنراوی هەر ئۆتۆمبێلێک وەک باجی گومرگی لە لایەن لیژنەکانی خەمڵاندنی گومرگەوە وەردەگیرێت.

4- رەشکردنەوەی تۆمار: دوای تەواوبوونی پرۆسەی هەناردەکردنەوە، تۆماری ئۆتۆمبێلەکە لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی هاتووچۆ رەشدەکرێتەوە.

5- چاودێری بازاڕ: رێنماییەکان جەخت دەکەنەوە کە پێویستە مانگانە چاودێری نرخەکان لە بازاڕدا بکرێت، ئەگەر بڕیاری هەناردەکردنەوە ببێتە هۆی گرانبوونی نرخی ئۆتۆمبێل بۆ بەکارهێنەری ناوخۆ، ئەوا پێداچوونەوە بە بڕیارەکەدا دەکرێت.

ئەم رێکارانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوتەریبن لەگەڵ بڕیاری ژمارە (102)ی ساڵی 2026ـی ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی فیدراڵی عێراق، بە مەبەستی یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان و پاراستنی سەقامگیری نرخ لە بازاڕەکانی ئۆتۆمبێلدا.