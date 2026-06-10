ئیبراهیم رەزایی: لە جەنگی داهاتوو سنووری وشکانیی ئێران زیاد دەکات

پێش 46 خولەک

گوتەبێژی لیژنەی ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران جەختی لەوە کردەوە، کە هەر رووبەڕووبوونەوەیەکی سەربازیی نوێ لە بەرژەوەندیی جوگرافیای ئێراندا دەشکێتەوە و دەبێتە هۆی گۆڕانکاری لە نەخشە و سنوورە وشکانییەکانی وڵاتەکەیدا.

چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، ئیبراهیم رەزایی، گوتەبێژی لیژنەی ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، لە پەیامێکدا رایگەیاند: لە جەنگی 40 رۆژەدا، سنووری ئاویی ئێران زیادی کرد.

گوتەبێژی لیژنەی ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران، دەڵێت: لە جەنگی داهاتوودا سنوورە وشکانییەکانی ئێران فراوانتر دەبن.

ئەم پەیامە ئاماژەیەکی روونە بۆ خواست و هەوڵەکانی تاران لە گۆڕینی هاوسەنگیی هێز و ئەنجامدانی گۆڕانکاریی جیۆپۆلیتیکی لە ئەگەری هەڵگیرسانی هەر پێکدادانێکی سەربازیی نوێدا لە داهاتوودا.

ئەمەش لە کاتێکدایە، هەر ئەمشەو، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە کۆشکی سپی بە رۆژنامەنووسانی راگەیاندبوو: واشنتن هاوشێوەی دوێنێ، گورزی زۆر بەهێز لە ئێران دەوەشێنێت.

ترەمپ گوتوبووی: ئێرانییەکان بەردەوامن لە کاتکوشتن و بە ساویلکەمان دەزانن، بەڵام پرۆسەکە هێشتا لەگەڵ تاران کۆتایی نەهاتووە.